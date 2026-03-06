8M: cuando el control digital se convierte en el primer paso de la violencia

En el marco de las actividades por el 8 de marzo, el Ministerio Público Fiscal de Chubut difundió información clave sobre la cibervigilancia como una forma invisible de violencia.

La Fiscalía señaló que conductas como la exigencia de contraseñas o el monitoreo constante de la ubicación digital son señales de alerta que no deben naturalizarse.

Asimismo, destacaron la vigencia de la herramienta Espejo Chubut, la cual permite recolectar evidencia digital de manera admisible ante la justicia, asegurando la identificación del agresor mediante el modelo y IMEI del dispositivo sin comprometer la integridad del teléfono de la víctima.

