Viernes 06 de Marzo de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

8M: cuando el control digital se convierte en el primer paso de la violencia

La violencia de género no siempre deja marcas físicas; a veces, se esconde en una notificación del celular. Bajo el concepto de "Violencia Telemática", la Fiscalía advierte sobre conductas de control.
Por Redacción Red43

En el marco de las actividades por el 8 de marzo, el Ministerio Público Fiscal de Chubut difundió información clave sobre la cibervigilancia como una forma invisible de violencia.

 

La Fiscalía señaló que conductas como la exigencia de contraseñas o el monitoreo constante de la ubicación digital son señales de alerta que no deben naturalizarse.

 

Asimismo, destacaron la vigencia de la herramienta Espejo Chubut, la cual permite recolectar evidencia digital de manera admisible ante la justicia, asegurando la identificación del agresor mediante el modelo y IMEI del dispositivo sin comprometer la integridad del teléfono de la víctima.

 

 

 

E.B.W.

 

