Crea sobre Taccetta: "Tiene muchas coincidencias con el presidente Javier Milei"

El concejal oficialista Rafael Crea del Blanco se mostró de acuerdo con las declaraciones del intendente Matías Taccetta en el comienzo de las sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Esquel.



“La verdad que fue un discurso muy completo, que ha abarcado básicamente estos primeros dos años de gestión”, resumió Crea, “con todas las gestiones que se han realizado, las obras que se han concretado, todos los programas que se encuentran en funcionamiento en todas las áreas municipales, y también un poco lo que viene para este año”.



El concejal notó “decisión, firmeza, también frente a los cuestionamientos de la oposición, que quizás retrasan el crecimiento de Esquel y no valoran el esfuerzo que se está haciendo”.



Respecto a las inversiones mexicanas por las que el intendente fue denunciado, el concejal marcó que “el Intendente se ha explayado respecto a las denuncias que ha tenido el año pasado de dos concejales de la oposición respecto a su viaje a México, que bueno, que ya lo ha aclarado y creo que lo ha hecho muy bien. Yo siempre digo que formamos parte de un bloque oficialista que ha conformado un gran grupo de trabajo que entiende y destaca y valora el trabajo que está haciendo nuestro Intendente por nuestra ciudad, por nuestro presente, por nuestro futuro”.



Respecto al contexto nacional, el concejal remarcó su apoyo al presidente Javier Milei: “Y creo que en el discurso que ha hecho el Intendente en el día de hoy tiene muchas coincidencias con el presidente Javier Millei. Habla de superávit fiscal, de equilibrio fiscal, de achicar el Estado lo máximo posible, de que ayude y preste asistencia a quienes realmente lo necesitan. Ha hablado en contra del populismo. Ha hablado en contra de todas las obras paralizadas por el gobierno de Alberto Fernández. Todo eso es lo que representa al kirchnerismo, a la izquierda, al socialismo. Bueno, nosotros tenemos a un gran Intendente que comulga mucho con el pensamiento y la forma de trabajar que tiene nuestro presidente”.



Por último, Crea se refirió al anuncio de Taccetta de volver a postularse como intendente: “Lo ha fundamentado en que su proyecto de gobierno no solo alcanza con cuatro años, sino con ocho años. Lo mismo lo ha expresado el presidente Javier Millei, que también va a repetir”.



