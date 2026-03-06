La UNPSJB recibe a sus estudiantes con una jornada de música, sorteos y solidaridad

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Sede Esquel invita a todos los estudiantes a sumarse a la jornada de bienvenida que se realizará el próximo 13 de marzo. El encuentro tendrá lugar en el Edificio de Aulas, desde las 12:30 hasta las 18:00 horas, con el objetivo de arrancar el año universitario compartiendo una tarde diferente entre ingresantes y alumnos de todas las carreras. Se trata de una oportunidad para conocer la sede, integrarse y celebrar el comienzo de esta nueva etapa de formación en la ciudad.

La tarde contará con presentaciones de música en vivo y teatro, además de la participación de Food Trucks para disfrutar al aire libre. Un punto central de la jornada será la inauguración oficial del Comedor Universitario, un espacio muy esperado por toda la comunidad académica que finalmente abrirá sus puertas ese día. Durante todo el evento se realizarán sorteos entre los presentes, sumando premios y sorpresas para quienes se acerquen a participar de las actividades propuestas por la institución.

Más allá de la celebración, la Universidad convoca a los asistentes a colaborar con las familias que sufrieron pérdidas en los últimos incendios de la región. Se estarán recibiendo donaciones para ayudar a quienes más lo necesitan en este momento, reforzando el compromiso social de la casa de estudios con los vecinos de la zona. La invitación está abierta para que todos se acerquen a compartir, ayudar y empezar este ciclo lectivo con la mejor energía.

