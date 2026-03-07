Sofía Mera García dará clases de karate

Lo que ella aprendió, lo quiere volcar en los pequeños saltamontes de la zona. Jamás un karateca se guarda sus conocimientos. No hay egoísmo en su cuerpo y en su alma. Los comparte, lo sociabiliza.

En este caso, Sofia Mera García, quien ha sido sin dudas la gran deportista de la temporada 2025 defendiendo la camiseta de Esquel en distintos lugares del país y con el recordado segundo puesto en el Torneo Panamericano en Colombia, comenzará con sus clases de Karate en el Quincho del Colegio Salesiano.

Ahora le llegó el momento a la pupila de Jorge Villivar en compartir los conocimientos. Además, es cierto y no es pecado decirlo, hay una cuestión económica.

Sofía participa ya en las grandes ligas del Karate. Tiene cursos por realizar y competencias (viaje incluido) en lo que deberá participar.

Además, “jugará como local” en la Copa Itaya que se llevará a cabo en Esquel durante el segundo fin de semana de mayo.

Es el torneo más importante a nivel nacional y Esquel será sede del mismo.

Claro que para estar en las grandes ligas dentro del karate se necesita dinero, mucho dinero.

El Estado no está en condiciones de solventar todos los gastos, pero si puede ayudar en la gestión, que a veces es tan desgastante que un mes de puro entrenamiento.

Ya no alcanza con planchar ropa, hacer feria de comidas o venta de ropa usada. A mayor compromiso deportivo, mayor es el gasto.

Y por el momento, Sofía Mera García tiene dos proyectos bien encaminados. El primero es enseñar lo mucho que aprendió con su instructor de toda la vida Jorge Villivar y también de lo mucho que recibió del Gran Maestro Mitsuo Inoue.

En este mes mes de marzo, Sofía empezará a dar clases de Karate. Será sus primeros pasos en la enseñanza. La idea es sumar sus primeros billetes (o agregar plata a su billetera virtual).

Las clases se desarrollarán los martes y jueves de 20 a 21 horas y para anotarse deberán comunicarse con el celular 2945 336423.

Por otra parte, el domingo 15 de marzo se llevará a cabo un Bingo Karateca en la Escuela 112, también con la idea de recaudar fondos para los distintos compromisos que tiene la joven Sofía Mera García.

Por cartones de bingo mandar mensaje de WhatsApp al 2945-598488