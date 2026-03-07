20°
23°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 07 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 clima Red43Esquelclima
07 de Marzo de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Sábado nublado y cálido en Esquel: la temperatura máxima alcanzará los 26°C

Se espera una jornada con cielo cubierto durante todo el día, pero con un ascenso térmico agradable por la tarde. El viento será protagonista por la mañana con ráfagas importantes, antes de un marcado descenso de temperatura al caer el sol.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Se espera una jornada marcada por la nubosidad constante y un ascenso térmico agradable durante la tarde, aunque con presencia de ráfagas de viento durante la primera mitad del día.

 

Estado del cielo y temperaturas

Cielo: El tiempo se presentará nublado durante toda la jornada, desde la madrugada hasta la noche

 

Temperaturas:

 

Madrugada: Se registrarán 12°C.

 

Mañana: La temperatura ascenderá levemente a los 15°C.

 

Tarde: Se alcanzará la máxima del día con 26°C, ideal para actividades moderadas al aire libre a pesar de la nubosidad.

 

Noche: El termómetro volverá a marcar 15°C hacia el final del sábado.

 

Precipitaciones: La probabilidad de lluvias es escasa, manteniéndose entre un 0% y 10% durante todo el día.

 

Vientos y ráfagas

El viento será un factor relevante, especialmente durante las primeras horas:

 

Dirección: Predominará el viento del Norte (N) por la mañana, rotando hacia el Noroeste (NO) a partir de la tarde.

 

Velocidad: Los vientos constantes oscilarán entre los 7 y 22 km/h.

 

Ráfagas: Se debe tener precaución durante la madrugada y la mañana, ya que se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Hacia la tarde y noche, las ráfagas perderán intensidad.



M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Repercusiones tras la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante
2
 90 días de lucha: la labor de "La Talento" en Cholila se ve respaldada por la nieve
3
 Perpetua confirmada por el brutal asesinato de un policía en Cushamen
4
 El Esquel Rugby Club viaja a El Bolsón con delegación completa de Juveniles y Primera
5
 Crea sobre Taccetta: "Tiene muchas coincidencias con el presidente Javier Milei"
1
 BECH en los barrios: operativo especial de atención en Puerto Madryn
2
 La Cuática presenta "La vida misma": humor para sobrevivir a la rutina
3
 Llega la 4ª edición del Esquel Blues Festival con proyección internacional
4
 Chubut se posiciona en el mercado europeo tras su paso por Berlín
5
 Axel Antimán ante Marcelo Lagos por el cinturón AMBAPA
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -