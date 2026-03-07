Sábado nublado y cálido en Esquel: la temperatura máxima alcanzará los 26°C

Se espera una jornada marcada por la nubosidad constante y un ascenso térmico agradable durante la tarde, aunque con presencia de ráfagas de viento durante la primera mitad del día.

Estado del cielo y temperaturas

Cielo: El tiempo se presentará nublado durante toda la jornada, desde la madrugada hasta la noche

Temperaturas:

Madrugada: Se registrarán 12°C.

Mañana: La temperatura ascenderá levemente a los 15°C.

Tarde: Se alcanzará la máxima del día con 26°C, ideal para actividades moderadas al aire libre a pesar de la nubosidad.

Noche: El termómetro volverá a marcar 15°C hacia el final del sábado.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvias es escasa, manteniéndose entre un 0% y 10% durante todo el día.

Vientos y ráfagas

El viento será un factor relevante, especialmente durante las primeras horas:

Dirección: Predominará el viento del Norte (N) por la mañana, rotando hacia el Noroeste (NO) a partir de la tarde.

Velocidad: Los vientos constantes oscilarán entre los 7 y 22 km/h.

Ráfagas: Se debe tener precaución durante la madrugada y la mañana, ya que se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Hacia la tarde y noche, las ráfagas perderán intensidad.







M.G