Repercusiones tras la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante

En el marco del inicio de sesiones ordinarias, el presidente del Partido Justicialista de Esquel, Juan Manuel Peralta, compartió sus consideraciones sobre el mensaje brindado por el intendente Matías Taccetta ante el cuerpo legislativo.

Para Peralta, existen lecturas contrapuestas sobre el presente de la ciudad. "La ciudad que el peronismo piensa es muy distinta a la que tiene en su cabeza el intendente", señaló, al tiempo que manifestó percibir una distancia entre los indicadores oficiales y la cotidianeidad del vecino. "Habla de muchos logros, pero cuando uno camina por la calle ve que los comercios están cerrando", sostuvo el referente del PJ.

El ex secretario de Turismo de Trevelin remarcó la importancia de profundizar en estrategias para el sector turístico, mencionando la situación de La Hoya y La Trochita. Según su visión, "faltó algún proyecto que vaya en línea a poder mejorar la afluencia de turistas".

Asimismo, Peralta se refirió a la dinámica parlamentaria y la necesidad de buscar puntos de encuentro entre las distintas fuerzas, considerando que se dedicó tiempo a la confrontación con los bloques opositores en lugar de profundizar en el debate de fondo. Según su visión, hoy lo que está faltando en Esquel es el diálogo político, debido a que percibe un hermetismo y un espíritu de no querer abrir el juego a otras posiciones que, para el dirigente, quedó en evidencia durante la jornada.

Finalmente, el dirigente ratificó el compromiso institucional de su espacio, aclarando que "siempre vamos a acompañar lo que desde el Ejecutivo se proponga en beneficio de la ciudad", aunque subrayó la importancia de mantener una identidad política propia de cara al futuro.

E.B.W.