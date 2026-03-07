20°
07 de Marzo de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

ANACH: la primera asociación de aguas abiertas de Chubut ya es una realidad

Con 20 socios fundadores y personería jurídica, nació la Asociación Nadadores Aguas Abiertas Chubut. Ernesto de Andrea destacó que el objetivo es asistir a organizadores y promover clínicas de capacitación en la región.
El deporte chubutense celebra un paso fundamental con la consolidación de la Asociación Nadadores Aguas Abiertas Chubut (ANACH). Se trata de la primera asociación civil de la provincia dedicada exclusivamente a esta disciplina, nacida de la iniciativa de un grupo de entusiastas que decidieron formalizar su pasión para fomentar el crecimiento de la actividad.

 

De un grupo de amigos a una institución formal

 

Ernesto de Andrea, nadador y uno de los pilares de la asociación, explicó que la ANACH se conformó gracias al impulso de sus raíces: "Fue conformada por un grupo de amigos que empezó a buscar a la gente relacionada con las aguas abiertas".

 

Actualmente, la entidad cuenta con 20 socios fundadores, integrados por nadadores locales de diversas trayectorias. "Hay algunos más jóvenes y otros que hace mucho tiempo están en esto", destacó De Andrea, subrayando que la obtención de la personería jurídica les permitirá tener un rol más activo y formal ante los organismos provinciales.

 

Objetivos: articular, motivar y capacitar

 

El fin principal de la ANACH excede la mera competencia. Según De Andrea, el objetivo es generar una red de contención y crecimiento para los deportistas:

 

Articulación: Servir de nexo entre nadadores y organizaciones.

 

Motivación: "Inflar un poco la familia de los nadadores", en palabras del referente.

 

Asistencia: Colaborar con los organizadores de eventos y competencias en la zona.

 

Capacitación: Promover clínicas y encuentros formativos en toda la provincia.

 

Calendario NAF y el primer encuentro

 

Un logro inmediato para la asociación es su inclusión en el calendario NAF (Nadadores de Aguas Frías). Si bien por ser su debut institucional no lo harán bajo el formato de competencia formal, ya preparan su primer gran hito.

 

"Estamos en el calendario NAF; no podemos como competencia por ser la primera vez, pero vamos a realizar una travesía o encuentro", confirmó De Andrea. Esta participación servirá como vidriera para difundir la actividad y atraer a más adeptos a las aguas abiertas en el territorio chubutense.

 

