Caso Ana Calfín: la Fiscalía ratificó la condena a perpetua y descartó que fuera un accidente

Durante la audiencia de impugnación ordinaria realizada para revisar la condena a prisión perpetua de Miguel Alejandro Vargas Nehuen, el Ministerio Público Fiscal ratificó la contundencia de las pruebas que llevaron a un jurado popular a dictar la culpabilidad por el femicidio de Ana Alicia Calfín. Mientras la fiscalía basó su postura en la evidencia física y el contexto de violencia de género, la defensa técnica intentó reinstalar la hipótesis de un accidente doméstico para solicitar la revocación del fallo.

La fiscal Rafaella Riccono defendió el veredicto basándose en informes periciales de diversas disciplinas que coinciden en que la evidencia física recolectada contradice la hipótesis del accidente. Según la fiscalía, los resultados científicos indican que las circunstancias en las que se produjeron las heridas son incompatibles con un evento fortuito relacionado con la salamandra del domicilio. Además, se sumaron testimonios de compañeros de trabajo y familiares que veían a Ana con lesiones recurrentes, junto con mensajes de texto y audios de Vargas Nehuen con contenido violento y controlador.

Respecto a la conducta del imputado tras el hecho, la fiscal Riccono sostuvo que "no llamó a la ambulancia, no la acompañó, sino que se quedó en la casa intentando limpiar y ordenar la escena antes de que llegara la policía". En la misma línea, el Ministerio Público Fiscal interpretó su posterior fuga a Chile, luego de ser hallado culpable por el jurado popular, como una confirmación de su responsabilidad.

Por su parte, el abogado defensor argumentó que la sentencia es arbitraria y sostuvo que la víctima se quemó accidentalmente al intentar encender una salamandra con combustible en un día frío. La defensa cuestionó la imparcialidad del sistema de jurados sugiriendo que primó la emocionalidad y destacó que Ana Calfín, en sus primeros momentos tras el hecho, declaró ante vecinos y médicos que se había tratado de un accidente.

Durante la jornada, los familiares de la víctima compartieron su dolor ante el tribunal. El hijo de Ana describió el impacto psicológico devastador para sus hermanos menores, mientras que su padre reclamó justicia e insistió en la responsabilidad del condenado. Vargas Nehuén mantuvo su inocencia y justificó su huida del país como un acto de "desesperación" ante lo que considera una condena injusta.

El tribunal de impugnación, integrado por los doctores Martín Zacchino, Hernán Dal Verme y Carina Estefanía, comunicará su decisión final sobre la revisión de la condena el próximo 23 de abril.

E.B.W.