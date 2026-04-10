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Por Redacción Red43

Se suspende la actuación de "Impro de Otoño" de La Cuática

La Compañía teatral anunció a último momento que no se realizará la actuación pautada para hoy.
Por Redacción Red43

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El Centro Cultural Esquel Melipal continúa renovando su cartelera y hoy sábado 11 de abril dan por suspendida la propuesta de la Compañía La Cuática.

 

El evento anunciado como "Impro de Otoño (Anécdotas libres como las hojas de abril)", era un espectáculo de teatro improvisado que invitaba a los vecinos a ser parte activa de la creación escénica.

 

Los actores Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno comunicaron la suspensión en el día de hoy.

 



SL

 

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