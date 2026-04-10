Chubut apuesta al conocimiento local con nuevas becas doctorales junto al CONICET

El pasado 1 de abril comenzaron formalmente las becas doctorales cofinanciadas entre el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, una iniciativa clave para impulsar la formación de recursos humanos altamente calificados en áreas estratégicas para el desarrollo provincial.

Este programa de becas cofinanciadas constituye una herramienta fundamental para fortalecer el sistema científico-tecnológico local, ya que permite que jóvenes profesionales desarrollen sus investigaciones en instituciones radicadas en Chubut, abordando problemáticas concretas del territorio y generando conocimiento aplicado con impacto directo en la comunidad.

A diferencia de las becas tradicionales, el esquema de cofinanciamiento implica un esfuerzo conjunto entre el Estado provincial y el sistema científico nacional, promoviendo una mayor articulación entre la investigación académica y las necesidades productivas, ambientales y sociales de la región. De este modo, se favorece no solo la formación doctoral, sino también la radicación de investigadores en la provincia.

En esta nueva cohorte, cinco becarios iniciaron sus proyectos de investigación en distintas instituciones científicas de Chubut. Los temas abarcan desde el estudio de parasitoides como control biológico de plagas en el Valle Inferior del Río Chubut, hasta el análisis de la vulnerabilidad socioecológica y la gobernanza del agua en ciudades abastecidas por el Lago Musters.

Asimismo, se desarrollarán investigaciones orientadas a la restauración de riberas en los ríos Futaleufú y Chubut, la evaluación del aprovechamiento sustentable de hongos comestibles silvestres en la Patagonia, y el estudio de los movimientos del flamenco austral con el objetivo de promover su conservación junto al desarrollo del turismo sustentable.

Cada uno de estos proyectos se lleva adelante en articulación con centros de investigación y universidades de la provincia, bajo la dirección de equipos científicos consolidados, lo que garantiza la calidad académica y la pertinencia territorial de las investigaciones.

Los investigadores

Ariadna Aylen Campos desarrollará su investigación sobre los parasitoides asociados a huertas del Valle Inferior del Río Chubut, analizando su diversidad, ecología y su rol como enemigos naturales de plagas. Su trabajo, que se lleva adelante en el Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC), bajo la dirección de Germán Cheli y la codirección de Cynthia González, busca aportar herramientas sustentables para la producción agrícola regional.

Por su parte, Andrea Paola Fondevila Salcedo abordará la vulnerabilidad socioecológica y la gobernanza en territorios hidrosociales urbanos, con el objetivo de contribuir a una resiliencia participativa en ciudades abastecidas por el Lago Musters. Su investigación se desarrolla en el Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca del Golfo San Jorge (IIDEPYS-GSJ), dirigida por Juan Manuel Diez Tetamanti y codirigida por Bárbara Lisa Rueter.

En tanto, Graciela Liliana Jaramillo trabajará en el desarrollo de bases metodológicas para el control del rebrote del sauce y la restauración de las riberas de los ríos Futaleufú y Chubut. Este proyecto, que se lleva adelante en el Departamento de Biología y Ambiente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB, cuenta con la dirección de Ivonne Alejandra Orellana Ibáñez y la codirección de María Florencia Urretavizcaya.

Matías Llano centrará su investigación en la evaluación de áreas de cosecha y la productividad del recurso fúngico silvestre comestible de la Patagonia, con el objetivo de generar herramientas que permitan ordenar su gestión y manejo. Su trabajo se desarrolla en el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), bajo la dirección de Carolina Barroetaveña y la codirección de María Eugenia Salgado Salomón.

Finalmente, Iara Safronchik investigará los movimientos estacionales del flamenco austral en humedales de Chubut, promoviendo su conservación en articulación con el desarrollo de turismo sustentable. Este proyecto se lleva adelante en el Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR), con la dirección de Nora Lisnizer y la codirección de Luciana Raquel Musmeci.

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología se destacó que este tipo de políticas públicas resultan estratégicas para el crecimiento del entramado científico y productivo de Chubut, ya que contribuyen a generar conocimiento local, formar profesionales altamente capacitados y promover soluciones innovadoras a desafíos regionales, consolidando así un modelo de desarrollo basado en la ciencia y la tecnología.







M.G