"Este proyecto pretende defender a todos los chubutenses"

El diputado por Despierta Chubut, Daniel Hollmann, se refirió a la reciente sanción de la ley que prohíbe el uso de celulares en las cárceles de la provincia y destacó su alcance en materia de seguridad.

“Cuando hablamos de este proyecto estamos hablando de cuidar no solamente los recursos de los chubutenses, sino los intereses de los chubutenses que pueden ser afectados por esta nueva modalidad delictiva”, sostuvo el legislador.

En ese sentido, Hollmann afirmó que “aprobar un proyecto de estas características era destapar una olla a presión”, en referencia al impacto que generó el tratamiento de la iniciativa.

El diputado también cuestionó las críticas que surgieron en torno a la medida. Y agregó: “Parece que en esta provincia existen muchos operadores de la justicia que son amantes de la doctrina de Zaffaroni”.

Finalmente, remarcó el objetivo de la norma: “Este proyecto justamente lo que pretende es defender a todos los chubutenses. Los chubutenses que trabajan, cumplen y que esperan de esta legislatura que demos las respuestas necesarias y que tengamos posicionamientos claros con cada uno de los temas que abordamos”.

R.G.