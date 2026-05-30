Productores vitivinícolas de Chubut participaron en la Expo Vinos & Negocios

Productores vitivinícolas de Trevelin y sus Parajes participaron los días 27 y 28 de mayo de la Expo Vinos & Negocios, uno de los eventos más importantes del sector a nivel nacional, donde se reúnen elaboradores, viñateros, distribuidores, comerciantes y referentes de la industria para generar vínculos comerciales, compartir experiencias y mostrar el potencial de las distintas regiones productivas del país.

Representando a la provincia del Chubut estuvieron presentes Baruk, Callejón del Viento, Casa Yagüe, Contra Corriente, Las Bardas, Rincón de los Leones, Terruño de Caldera y Viñas del Nant y Fall. Entre ellos, cinco emprendimientos tienen sus raíces en Trevelin y sus Parajes: Baruk, Callejón del Viento, Casa Yagüe, Contra Corriente y Viñas del Nant y Fall, llevando la identidad productiva de nuestra localidad a uno de los principales escenarios del sector vitivinícola argentino.

La participación en este tipo de encuentros refleja el crecimiento sostenido que ha experimentado la actividad vitivinícola local durante los últimos años.

Gracias al trabajo, la visión y la inversión de productores y emprendedores, Trevelin ha logrado consolidarse como una referencia dentro de la vitivinicultura patagónica, con propuestas que se distinguen por su calidad y por las características únicas que aporta el terroir cordillerano.

El desarrollo de los viñedos y de los proyectos vinculados al vino ha generado un impacto que trasciende lo productivo. La actividad se ha convertido en un motor para el turismo, incorporando nuevas experiencias para quienes visitan la región, fortaleciendo la economía local, promoviendo inversiones y generando oportunidades de trabajo directo e indirecto para numerosas familias.

La presencia de los productores chubutenses en Expo Vinos & Negocios es una muestra del camino recorrido y del potencial que aún queda por desarrollar.

Cada participación en estos espacios contribuye a posicionar a Trevelin y a la provincia en mercados cada vez más amplios, consolidando una actividad que hoy forma parte de la identidad productiva y turística de nuestra región.

T.B