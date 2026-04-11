14°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 11 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelcomarcaApicultura
11 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Convocan a la Asamblea Anual de Asociación de Apicultores de la Comarca Los Alerces

La Asociación AACLA realizará el 30 de abril a las 18 horas en el domicilio de Pablo Krieger, en Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Asociación de la Asamblea Anual de Asociación de Apicultores de la Comarca Los Alerces, convoca a su asamblea Anual Ordinaria 2026.

 

La invitación es para asociados, a la reunión que tendrá lugar el jueves 30 de abril del 2026 a las 18 horas en el domicilio del socio Pablo Krieger, en calle Sáenz Peña 444 de la localidad de Esquel.

 

El orden del día de la Asamblea será el siguiente:

 

La elección de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea junto con el presidente y el secretario.

 

Lectura y consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen del órgano de fiscalización del ejercicio 2025.

 

Consideración y actualización de la cuota social.

 

Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

 

Conforme el articulo del Estatuto, la asamblea sesionará con la mitad más uno de los socios a la hora fijada en la convocatoria, o media hora más tarde con el número de socios presentes.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 A cargar celulares: habrá un corte total de luz en Esquel
2
 Esquel invita a descubrir el "universo invisible" de los hongos de la Patagonia
3
 “Hace un mes no teníamos nada, hoy el gimnasio está equipado”
4
 Un set audiovisual inspirado en los hongos llega al Auditorio de Esquel
5
 Armas, chalecos antibalas y droga: el resultado de un nuevo golpe policial en Comodoro
1
 Más de 4.600 controles oftalmológicos y 4.000 anteojos entregados por el plan "Ver para ser libres"
2
 Sigue girando la palabra en Trevelin, en el festival "Por las ramas"
3
 Comenzaron las visitas a viñedos de Trevelin
4
 ¿Sacaste fotos a abejas en la región? Un concurso premia a la mejor imagen
5
 La Cruzada Solidaria “Raúl Ibarra” vuelve a unir a la Comarca Andina en apoyo a los bomberos voluntarios
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -