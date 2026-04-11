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11 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Más de 4.600 controles oftalmológicos y 4.000 anteojos entregados por el plan "Ver para ser libres"

Durante su paso por Esquel se atendieron cerca de 450 alumnos y se entregaron más 240 anteojos.
Por Redacción Red43

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El programa “Ver para ser libres”, que tiene como objetivo detectar de manera temprana dificultades visuales en estudiantes garantizando controles oftalmológicos junto a la provisión de anteojos sin costo para los alumnos que los necesiten, sigue recorriendo Chubut y ya alcanzó los 4.626 alumnos atendidos junto a 4.061 anteojos entregados. 

 

 

Las últimas actividades se desarrollaron en Esquel, a partir de la llegada de una de las unidades móvil totalmente equipadas para tal fin, registrándose alrededor de 450 controles oftalmológicos y la entrega de unos 240 anteojos.

 

 

En la ciudad cordillerana las acciones se llevaron adelante jueves y viernes en el predio de la Escuela N ° 112, en el barrio Mataderos de Esquel. En este establecimiento educativo, personal médico del Hospital Zonal de Esquel (HZE) y referentes del programa brindaron atención especializada a estudiantes del Nivel Primario, puntualmente de las Escuelas N° 112, 54, 179, 205 y 210.

 

 

El programa es promovido en conjunto con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco de un operativo interministerial impulsado por el Gobierno del Chubut.

 

 

*Trabajo articulado*

 

 

Desde Esquel, la subsecretaria de Salud Pública del Chubut, Anabel Pena, explicó que “Ver para ser libres” está dirigido a niños en edad escolar. “Es un trabajo conjunto entre las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Humano, donde evaluamos la agudeza visual” de los alumnos, indicó.

 

 

“Los chicos que presentan disminución en la agudeza visual son evaluados por oftalmólogos que dicen si hay indicación o no de usar lentes. Cada anteojo se fabrica en el momento, es decir que el estudiante en unas pocas horas se lo lleva”, describió.

 

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