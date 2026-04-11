La Cruzada Solidaria “Raúl Ibarra” vuelve a unir a la Comarca Andina en apoyo a los bomberos voluntarios

La Comarca Andina volverá a vivir una nueva edición de la Cruzada Solidaria “Raúl Ibarra”, una iniciativa nacida en Lago Puelo que año tras año convoca a vecinos, instituciones, artistas, medios de comunicación y referentes de toda la provincia con un objetivo común: acompañar y fortalecer el trabajo de los bomberos voluntarios.

La cruzada lleva el nombre de Raúl Ibarra, figura reconocida del sistema bomberil en todo Chubut, quien fuera presidente de los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo y de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios. Su legado permanece asociado al compromiso, la vocación de servicio y la solidaridad que hoy continúan inspirando esta iniciativa colectiva.

En esta oportunidad, todo lo recaudado será destinado a los Bomberos Voluntarios de El Hoyo, con el objetivo de colaborar en el fortalecimiento de su capacidad operativa y acompañar el enorme trabajo que realizan ante cada emergencia.

Las actividades comenzarán hoy sábado a las 20 horas en la Escuela N° 734 de El Hoyo, donde se realizará un gran bingo solidario con importantes premios, acompañado de números artísticos y musicales en vivo. La entrada será libre y gratuita, y el buffet del evento estará a cargo de la organización con fines íntegramente benéficos.

Premios del Bingo Solidario:

1° Ronda

• Línea: Freidora de aire

• Bingo: Máquina podadora + cortadora de pasto + caladora

2° Ronda

• Línea: Cafetera

• Bingo: TV 43” + bicicleta rodado 16

3° Ronda

• Línea: Microondas

• Bingo: $1.000.000 en orden de compra

Artistas invitados:

• Grupo de Danzas Arrebol (Lago Puelo – El Hoyo)

• Ballet Folklórico Municipal de El Bolsón

• Ian (cumbia, folklore y chamamé)

• Grupo de Danza La Fortaleza (El Bolsón)

La propuesta invita a las familias de toda la comarca a acercarse, disfrutar de una jornada de encuentro comunitario y colaborar con una causa que atraviesa a toda la región.

En tanto, el domingo de 10:00 a 22:00 horas se desarrollará la tradicional maratón radial solidaria, que tendrá como sede principal a FM ISONICA 102.1 de Lago Puelo y FM Paraíso 99.3 de El Bolsón, desde donde se emitirá la transmisión especial a través de la radio, redes sociales y YouTube, con retransmisión de medios de comunicación de la provincia sumando a la cobertura.

La jornada contará con la participación de reconocidos locutores de la comarca y de la provincia, entre ellos Miguel Vera, “Negro” Zárate, Daniela Mellado, Jonathan Huerta, Fabián Balasz y Gabriel Boaretto, junto a otros comunicadores que acompañarán solidariamente la transmisión.

Durante la jornada se realizarán entrevistas a integrantes de los cuerpos de bomberos, testimonios vinculados al impacto de los incendios forestales que afectaron a la Comarca Andina, sorteos especiales como un Smart TV de 50” y otros 50 premios más para quienes colaboren económicamente y un seguimiento permanente del monto recaudado hasta dar a conocer por la noche el total final de la cruzada.

Quienes deseen colaborar podrán hacerlo de manera presencial acercándose al Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Hoyo o a la sede de FM ISONICA 102.1 en Lago Puelo, así como también mediante transferencia al alias habilitado para la campaña solidaria: cruzadabomberos

La Cruzada Solidaria “Raúl Ibarra” representa mucho más que una colecta: es una muestra concreta de una comunidad que se organiza, acompaña y reconoce el valor de quienes ponen el cuerpo cada día para cuidar a los demás.