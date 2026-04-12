Trevelin lanzó la Fiesta de los Viñedos 2026

En la tarde del viernes, en el Salón Central de Trevelin, se llevaron a cabo las capacitaciones y charlas “Brindo por el Error”, dando inicio a tres jornadas de actividades en el marco de la Fiesta de los Viñedos de Trevelin (FiViT 2026), un evento que busca consolidar el perfil productivo, turístico y cultural de la localidad.

El acto de apertura contó con la presencia del intendente Héctor Ricardo Ingram, el secretario de Producción Nicolás Ewdokimoff, el secretario de Cultura Gustavo De Vera y la coordinadora de Comunicación y Protocolo, Silvana Ríos Jacobsen.

El momento central estuvo dado por las charlas “Brindo por el Error”, coordinadas por Tomás Natiello y Alfio Sandoval, pensadas como un espacio distendido e informal, en formato living, que permitió al público acercarse, empatizar y apropiarse de las historias de quienes hoy forman parte del crecimiento vitivinícola local.

En ese marco, desde la informalidad y la cercanía, los productores fueron presentados como Pedro y Seba de Callejón del Viento, Patricia y Marcelo de Casa Yagüe, Omar y Trini de Chacra Baruk, Alfio y Sofía de Contra Corriente, Fede y Lila de Cuesta Arriba, Sergio y Emma de Viñas del Nant y Fall, y Pachi de Valle del Guardián, quienes compartieron en primera persona sus recorridos, errores, aprendizajes y desafíos.

En este espacio, cada emprendimiento relató su camino, generando cercanía con el público. Entre los anuncios destacados, los productores de Cuesta Arriba confirmaron que este año realizarán su primera vendimia y adelantaron la producción de un documental para Netflix que retrata el proceso de construcción del proyecto, incluyendo el desarrollo de un restaurante con vistas 360° del Valle 16 de octubre.

Por su parte, las familias de Chacra Baruk y Callejón del Viento destacaron las dificultades climáticas compartidas —como intensas temporadas de viento y nieve— que, lejos de detenerlos, fortalecieron el trabajo conjunto en su camino hacia la producción de sus primeros vinos. Ese recorrido común, atravesado por desafíos similares, terminó por hermanarlos en este proceso de crecimiento dentro de la actividad vitivinícola.

Desde Casa Yagüe se puso en valor el concepto de sostenibilidad, remarcando la importancia de proyectos pensados a largo plazo, y destacando la alta calidad de los vinos que se producen en la región, siendo servidos en hoteles y restaurantes de gran categoría, a nivel nacional e internacional.

A su turno, Contra Corriente compartió los desafíos de sus inicios, marcados por adversidades que dieron origen a su nombre.

En ese mismo sentido, desde Viñas del Nant y Fall se destacó que, al haber sido pioneros en la actividad, atravesaron durante años situaciones muy complejas y etapas particularmente duras. Esa experiencia los llevó a asumir un rol clave en el desarrollo del sector, entendiendo que su tarea con quienes llegaron después fue acompañarlos y guiarlos para evitar esos mismos obstáculos que, en sus comienzos, retrasaban el objetivo de alcanzar la primera botella.

Con ese espíritu de colaboración y el acompañamiento entre proyectos, hoy varias de estas iniciativas han logrado consolidarse, alcanzando incluso instancias de exportación y reconocimiento por la calidad de sus productos.

Con un público que se mostró entusiasta, participativo y emocionado, esta primera jornada marcó un hito para Trevelin, proyectando un antes y un después en el camino hacia la consolidación de una comunidad vitivinícola en el ejido de Trevelin y sus parajes.

En este sentido, el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff, destacó que “en Trevelin la producción es el camino”, subrayando la importancia de articularla con el turismo y la cultura, impulsando el crecimiento del agroturismo.

Por su parte, la familia de Valle del Guardian preparó un vídeo para los presentes, ya que el clima determinó que realicen su vendimia el mismo viernes, porque las vides estaban en las condiciones óptimas según lo estipulado por su equipo.

Además, remarcó que la localidad cuenta con importantes referentes productivos que eligieron la zona por la calidad de su suelo y sus condiciones climáticas, como las amplias amplitudes térmicas, que favorecen tanto a los viñedos como a otras producciones. En ese marco, mencionó ejemplos como Hortalflora y Tulipanes Patagonia, junto a otras iniciativas que reflejan el potencial productivo local.

Asimismo, señaló que la producción forma parte de la identidad local: “Trevelin es un lugar donde la producción es algo cultural; todos tenemos un familiar o un amigo que trabaja en chacras, y debemos apropiarnos de eso como comunidad”, concluyó.

Acompañaron autoridades provinciales y nacionales en el desarrollo de las capacitaciones de gran importancia para el sector. La FiViT, organizada entre productores vitivinícolas y la Municipalidad de Trevelin, contó con el apoyo y respaldo del Ministerio de Producción de la provincia, y estuvieron presentes Nadine Serón (subsecretaria de Industria y Comercio), Estela Lioi (directora de Comercio Internacional), Diego Mundt (responsable de la UEP Chubut), Carmela Aranovich (PromArgentina) y Sandra Verón, disertante en comercio exterior (Comex). También formaron parte de este marco institucional, los concejales Facundo Pais y Emilia Méndez, junto al secretario coordinador de Gabinete Livio Espinoza y el director de FM del Valle Matías Álvarez. El evento contó además con el acompañamiento del Banco Nación.

R.G.