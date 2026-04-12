"Criatura” llega a Esquel: una propuesta intensa sobre los límites de la humanidad

Este domingo 12 de abril a las 21:00 hs, el Centro Cultural Esquel Melipal será escenario de “Criatura”, una obra del dramaturgo Eugenio Griffero, adaptada por Julieta Caravaggio y Lucas Barbagallo, e interpretada por Caravaggio junto a Maiki Álvarez.

La propuesta, a cargo del grupo Delirio Escénico, se desarrolla en un espacio escénico intenso y opresivo, donde una figura central expone las heridas más profundas de una humanidad que parece avanzar contra sí misma. En ese contexto, la protagonista busca liberarse a través de una fuerza interior que convoca a una Diosa, dando lugar a un potente diálogo sobre la creación, el poder y la libertad.

Con dirección de Lucas Barbagallo, la obra invita a una experiencia teatral profunda y reflexiva, en la que el cuerpo y la palabra construyen una atmósfera cargada de emoción.

Las entradas tienen un valor de $12.000 o una promoción de dos por $20.000. Los cupos son limitados y las reservas pueden realizarse al 351 6654302.

R.G.