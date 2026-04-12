11°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 12 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
12 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

"Criatura” llega a Esquel: una propuesta intensa sobre los límites de la humanidad

El grupo Delirio Escénico presenta este domingo en el Centro Cultural Melipal una obra que explora el dolor, el poder y la búsqueda de libertad en un escenario cargado de tensión.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este domingo 12 de abril a las 21:00 hs, el Centro Cultural Esquel Melipal será escenario de “Criatura”, una obra del dramaturgo Eugenio Griffero, adaptada por Julieta Caravaggio y Lucas Barbagallo, e interpretada por Caravaggio junto a Maiki Álvarez.

 

La propuesta, a cargo del grupo Delirio Escénico, se desarrolla en un espacio escénico intenso y opresivo, donde una figura central expone las heridas más profundas de una humanidad que parece avanzar contra sí misma. En ese contexto, la protagonista busca liberarse a través de una fuerza interior que convoca a una Diosa, dando lugar a un potente diálogo sobre la creación, el poder y la libertad.

 

Con dirección de Lucas Barbagallo, la obra invita a una experiencia teatral profunda y reflexiva, en la que el cuerpo y la palabra construyen una atmósfera cargada de emoción.

 

Las entradas tienen un valor de $12.000 o una promoción de dos por $20.000. Los cupos son limitados y las reservas pueden realizarse al 351 6654302.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Rata Blanca vuelve a sonar en Esquel, en la nueva banda local "Días Duros"
2
 Rápido operativo en Los Alerces: demoraron a un sospechoso por un robo
3
 Esquel corrió por Malvinas: crece la Media Maratón en homenaje a los veteranos
4
 Ricardo Antonio Ripani QEPD
5
 Coco Muñoz ganó la Media Maratón de Malvinas
1
 El Gobierno impulsa una nueva Ley de Salud Mental con cambios en internaciones y diagnóstico
2
 Educación fortalece la formación docente para la Escuela Secundaria Orientada
3
 Encuentro de hilanderas: dos jornadas para celebrar el oficio y la tradición
4
 Educación avanza con la actualización curricular en Chubut
5
 Se vivió una gran jornada del Ciclismo Infantil en el predio del Maitenal
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -