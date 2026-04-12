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12 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

“Ver la Música”: una experiencia audiovisual inspirada en el Reino Fungi llega a Esquel

ARDA presenta una propuesta inmersiva que combina sonido, imagen y una charla sobre el hongo Llao Llao en el Auditorio Municipal.
Por Redacción Red43

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El próximo miércoles 15 de abril a las 21:00 hs, el Auditorio Municipal será escenario de “Ver la Música”, una sesión audiovisual impulsada por ARDA que propone una experiencia sensorial inspirada en el Reino Fungi.

 


La actividad comenzará con un prólogo sonoro a cargo de Facu Miranda, que dará paso a un recorrido artístico donde la música y lo visual se entrelazan para sumergir al público en una narrativa ligada a la naturaleza y sus formas.

 


Como cierre, se realizará una charla abierta con Yami Arias, quien abordará el Llao Llao y sus usos, sumando una dimensión reflexiva y educativa a la propuesta.

 


El evento tendrá una duración aproximada de 90 minutos y se desarrollará en el auditorio ubicado en Belgrano 330. Las entradas pueden reservarse al 11 2387 0800.

 

 

 

R.G.

 

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