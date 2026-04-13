Capacitaciones por el SIniDE en la provincia

El Gobierno del Chubut, por intermedio del Ministerio de Educación, llevó a cabo una nueva jornada de capacitación y asesoramiento técnico sobre el uso del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SIniDE). Esta instancia estuvo dirigida especialmente a los equipos directivos del Nivel Inicial pertenecientes a las localidades de Trelew, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio, con el objetivo de profundizar en el manejo de las herramientas digitales de gestión escolar.

La actividad fue organizada por la Dirección de Estadística y Evaluación Educativa y tuvo lugar en las instalaciones del Colegio Padre Juan Muzio de Trelew. Este encuentro se integra en un cronograma de capacitaciones presenciales que busca alcanzar paulatinamente a todas las instituciones de los diferentes niveles y modalidades que conforman el sistema educativo en todo el territorio provincial.

La implementación de este sistema y su aplicativo de Gestión Escolar es un trabajo conjunto entre la Provincia y la Secretaría de Educación de la Nación. Actualmente, la carga de información es obligatoria para todas las escuelas de gestión estatal, privada y social, según lo establecido en la normativa provincial vigente que regula el registro de datos nominales de los estudiantes.

A través del SIniDE, la cartera educativa logra centralizar la matrícula de los niveles Inicial, Primario y Secundario, incluyendo las modalidades de Jóvenes y Adultos y Educación Especial. Esta herramienta resulta clave para el sistema ya que permite realizar un seguimiento en tiempo real de las trayectorias escolares, facilitando la toma de decisiones basadas en datos precisos sobre el alumnado.

Desde la Subsecretaría de Planeamiento y Políticas Educativas indicaron que el proceso cuenta con un esquema de acompañamiento permanente para los directivos. Además de las jornadas en territorio, se mantiene activa una mesa de ayuda mediante correo electrónico, reuniones por plataformas virtuales y encuentros personalizados en la sede de la Dirección para resolver dudas técnicas sobre el aplicativo.

Con estas acciones, la gestión provincial busca consolidar sistemas de información que brinden mayor transparencia y agilidad a los procesos administrativos. El fortalecimiento de estas competencias digitales en los directivos permite una mejora directa en la organización institucional y garantiza que la información pedagógica de cada estudiante esté debidamente registrada y protegida.

E.B.W.