Nueva diplomatura en Derecho de las Familias

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco anunció el lanzamiento de la Diplomatura Universitaria en Derecho de las Familias. Esta propuesta académica, organizada junto al Colegio de Abogados de Esquel, la Red de Mujeres para la Justicia y la Asociación de Magistrados y Funcionariado del Chubut, busca brindar una actualización profunda desde una perspectiva constitucional.

La cursada comenzará el viernes 8 de mayo de 2026 y se extenderá durante siete meses hasta noviembre. Las clases se dictarán de manera virtual los viernes de 18 a 20 horas, facilitando el acceso a interesados de diversas localidades, aunque se prevé una instancia intensiva presencial en la ciudad de Esquel durante el trayecto.

El programa está diseñado para operadores jurídicos y no jurídicos vinculados a las áreas de familias, géneros y discapacidad, además de estudiantes avanzados de abogacía. Con una carga horaria de 120 horas, el plan de estudios abarca temas críticos como derechos de las infancias, salud mental, violencia de género y derecho procesal de familia.

La dirección académica está a cargo del abogado Ángel Agustín Olivera y la magíster Cecilia Vallejos. El equipo docente cuenta con especialistas de trayectoria nacional como Marisa Herrera, Natalia de la Torre, Federico Notrica y Guillermina Sosa, entre otros profesionales destacados de diversas universidades del país.

Para obtener la certificación, los alumnos deberán cumplir con el 70 por ciento de asistencia y aprobar un trabajo final integrador. Los interesados en participar de esta actividad arancelada pueden solicitar mayores detalles a través del correo electrónico infodiplofamiliafcj@gmail.com o completar el formulario de preinscripción disponible en los canales oficiales de la Facultad.

E.B.W.