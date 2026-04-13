10°
15° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Familiaderecho
13 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Nueva diplomatura en Derecho de las Familias

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB abre las inscripciones para una formación especializada con enfoque en Derechos Humanos que iniciará en mayo bajo modalidad virtual para toda la región. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco anunció el lanzamiento de la Diplomatura Universitaria en Derecho de las Familias. Esta propuesta académica, organizada junto al Colegio de Abogados de Esquel, la Red de Mujeres para la Justicia y la Asociación de Magistrados y Funcionariado del Chubut, busca brindar una actualización profunda desde una perspectiva constitucional.

 

La cursada comenzará el viernes 8 de mayo de 2026 y se extenderá durante siete meses hasta noviembre. Las clases se dictarán de manera virtual los viernes de 18 a 20 horas, facilitando el acceso a interesados de diversas localidades, aunque se prevé una instancia intensiva presencial en la ciudad de Esquel durante el trayecto.

 

El programa está diseñado para operadores jurídicos y no jurídicos vinculados a las áreas de familias, géneros y discapacidad, además de estudiantes avanzados de abogacía. Con una carga horaria de 120 horas, el plan de estudios abarca temas críticos como derechos de las infancias, salud mental, violencia de género y derecho procesal de familia.

 

La dirección académica está a cargo del abogado Ángel Agustín Olivera y la magíster Cecilia Vallejos. El equipo docente cuenta con especialistas de trayectoria nacional como Marisa Herrera, Natalia de la Torre, Federico Notrica y Guillermina Sosa, entre otros profesionales destacados de diversas universidades del país.

 

Para obtener la certificación, los alumnos deberán cumplir con el 70 por ciento de asistencia y aprobar un trabajo final integrador. Los interesados en participar de esta actividad arancelada pueden solicitar mayores detalles a través del correo electrónico infodiplofamiliafcj@gmail.com o completar el formulario de preinscripción disponible en los canales oficiales de la Facultad.

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Coco Muñoz ganó la Media Maratón de Malvinas
2
 Se vivió una gran jornada del Ciclismo Infantil en el predio del Maitenal
3
 Trevelin lanzó la Fiesta de los Viñedos 2026
4
 Conocé la grilla del Esquel Blues Festival 2026
5
 El Gobierno impulsa una nueva Ley de Salud Mental con cambios en internaciones y diagnóstico
1
 Venta de pescado: Llega una nueva jornada con productos del Golfo San Matías
2
 Apoyo a la Agencia Esquel Turismo: destacan su potencial para fortalecer la promoción
3
 Epuyén convoca a una jornada de extracción de pinos para el cuidado del bosque nativo
4
 Viñas Nant y Fall agradeció a RED43: "uno de los pilares importantísimos de nuestro emprendimiento es la comunicación"
5
 Impulso al turismo interno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
RED43 Canal
red43-canal |
Por Red43 -
red43-canal |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -