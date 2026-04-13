Impulso al turismo interno

César Carri, referente de la Cámara de Turismo de Esquel, se refirió a las gestiones que se llevan adelante desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina para lograr una reducción impositiva que incentive el movimiento de viajeros dentro del país. El dirigente explicó que actualmente los extranjeros cuentan con el beneficio de no abonar el IVA en alojamientos, por lo que se busca una medida para el turista nacional que contemple una baja del impuesto al 10,5 por ciento o al cero por ciento.

"Algo que apoyamos, que está gestionando la Asociación Hotelera a nivel nacional, es la baja del IVA en todo lo que es alojamiento para turistas argentinos", sostuvo Carri. En ese sentido, remarcó que la intención desde la cámara local es elevar una nota de apoyo junto con el Ministerio de Turismo de la provincia para fomentar el flujo de visitantes hacia la zona. Según planteó, hoy viajar a destinos internacionales como Brasil o el Caribe tiene costos que se equiparan con el turismo nacional.

"A los precios para viajar al norte o al sur, por ahí, por la misma plata, te vas una semana a Brasil", señaló el presidente de la cámara. También mencionó que la Patagonia mantiene una estructura de costos en hotelería y gastronomía que se ubica por encima de otras regiones del país como el norte o Cuyo.

Respecto al panorama actual, el dirigente indicó que se observa un incremento paulatino de extranjeros, especialmente de Chile y Brasil, que transitan por la Ruta 40 durante la temporada de primavera. Sin embargo, aclaró que la mayor parte de este público permanece poco tiempo en la localidad, con excepción de sectores específicos. "De a poco se ve un incremento en cuanto al turismo extranjero visitando esta zona, pero siempre es muy de paso. Excepto lo que es pesca, que es como un nicho muy especial, muy puntual, que la gente viene y se instala una semana", concluyó.

E.B.W.