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13 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Controles en Chubut: 77 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles este fin de semana

Se fiscalizaron más de 10.700 vehículos en toda la provincia. Comodoro Rivadavia y Trelew encabezaron la lista de alcoholemias positivas, mientras que en Esquel se detectaron 9 casos.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial durante el último fin de semana.

 

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 10.774 vehículos, realizó 6.125 test de alcoholemia y retiró a 77 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito.

 

Rawson y Playa Unión

 

Se llevaron a cabo controles de fiscalización y prevención sobre el ingreso a la ciudad capital por Ruta Provincial Nº 7, Ruta Nacional Nº 25 y en el casco urbano. Además, se realizaron controles de alcoholemia en los ingresos a Playa Unión y Puerto Rawson por el Puente El Elsa.

 

En este caso se verificaron 1.629 vehículos en circulación, se realizaron 1.055 test de alcoholemia, 5 conductores en estado de ebriedad fueron retirados de la vía pública y se labraron 22 infracciones.

 

Trelew

 

En Trelew, los operativos de fiscalización se efectuaron en distintos puntos del casco urbano y la periferia de la ciudad, como también en Ruta Nacional Nº 3 en el ingreso sur y en el ingreso norte. Además, se efectuaron diversos controles sobre la Ruta Nacional N° 25 camino a Gaiman.

 

En total, fueron verificados 1.207 vehículos, se realizaron 849 test de alcoholemia y se detectaron 23 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, fueron registradas 29 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y no hubo retenciones vehiculares.

 

Gaiman

 

Se controlaron 45 vehículos, con 45 test de alcoholemia donde se registró un positivo y se elaboraron 2 infracciones.

 

Puerto Madryn

 

Se controlaron 712 vehículos, se efectuaron 208 test de alcoholemia detectando 7 casos positivos, se comprobaron 22 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron 37 vehículos.

 

Comodoro Rivadavia

 

Los operativos en Comodoro Rivadavia se llevaron a cabo en el casco céntrico, como así también en distintos puntos de la periferia -en el acceso oeste de la ciudad por Ruta Nacional Nº 26 y acceso sur por Ruta Nacional Nº 3.

 

Se controlaron 2.681 vehículos, se realizaron 1.910 test de alcoholemia y se detectaron 31 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se labraron 61 actas de infracción y se retuvieron 2 vehículos.

 

Rada Tilly

 

En Rada Tilly, en tanto, se verificaron 182 vehículos, se llevaron a cabo 129 alcoholemias, no se registraron positivos y se labraron 2 actas de infracción.

 

Camarones

 

En la localidad de Camarones se controlaron 29 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

 

Comarca Andina

 

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo con un total de 1.012 vehículos verificados en diversos controles.

 

En estos operativos, se efectuaron 510 test de alcoholemia, se detectó un positivo y se labraron 18 infracciones.

 

Esquel

 

En Esquel, se controlaron 1.786 vehículos, se realizaron 1.231 test de alcoholemia y se detectaron 9 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se labraron 42 infracciones y se retuvieron 4 vehículos.

 

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico, Atilio Viglione y Tecka

 

En José de San Martín, se controlaron 438 vehículos y se labraron 6 infracciones. En Paso de Indios, se controlaron 19 vehículos y no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

 

En Gobernador Costa, se verificaron 103 vehículos y no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones; en Río Pico se controlaron 284 vehículos, no se detectaron casos positivos y se labraron 3 infracciones.

 

En Atilio Viglione se controlaron 19 vehículos y no se registraron infracciones, y en Tecka, se controlaron 628 rodados, se realizaron 188 test de alcoholemia sin registrar positivos y se labró un acta de infracción.



M.G

 

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