9° Carrera de la Universidad: Deporte y solidaridad en el 51° aniversario de la UNPSJB Esquel

En el marco de las celebraciones por el 51° aniversario de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en la sede Esquel, se anunció oficialmente la realización de la novena edición de la Carrera de la Universidad. La presentación estuvo encabezada por la delegada zonal, María de las Nieves González, y la coordinadora del Área de Deportes, Johana Barrera, quienes resaltaron el carácter inclusivo y solidario de la jornada.

María de las Nieves González expresó su satisfacción por el acompañamiento de todas las áreas de la institución en esta actividad: "Estamos muy contentas de presentar esta edición. La idea es apoyar esta actividad que une a la universidad con la sociedad. Es muy importante hoy tener todas estas facilidades y el apoyo del Rectorado en Comodoro, lo que hace que hoy podamos arrancar con todo listo", señaló la delegada.

Por su parte, la profesora Joana Barrera detalló los aspectos técnicos del evento, que se desarrollará el próximo domingo 19 de abril. La concentración y acreditación se realizará a las 14:00 horas en el edificio de aulas (Ruta 259, km 4), mientras que la largada está prevista para las 15:00.

La carrera cuenta con dos modalidades:

Recreativa (5 km): Se puede realizar caminando o corriendo, ideal para quienes se inician en la disciplina.

Competitiva (15 km): Con categorías específicas y premiación para los primeros puestos.

El circuito es uno de los mayores atractivos, ya que permite el acceso a tierras privadas gracias a la colaboración de vecinos: "El ingreso es por la familia Freeman y atravesamos campos de la familia Sambanca hasta llegar a la Laguna Carao. Es una laguna que no todos conocen y agradecemos que nos den el permiso para lograrlo", explicó Barrera.

Al igual que en años anteriores, la inscripción tiene un fin benéfico: "La inscripción es un alimento no perecedero. La idea es poder colaborar con merenderos y comedores de la ciudad, como en los barrios Matadero, Cañadón de Bórquez y el Badén", destacó la coordinadora de Deportes. Además, resaltó que muchas veces no solo dona el corredor, sino que las familias se acercan a participar de la movida solidaria.

Una de las grandes novedades de esta edición es que, gracias a la gestión de Bienestar Universitario, "cada corredor y cada caminante va a tener y se va a poder llevar una remera". Joana Barrera confirmó que ya hay inscriptos de localidades como Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Playa Unión, y que el cupo se ha extendido para recibir a más de 250 participantes.

"Invitamos a todos a que se sumen; es una carrera que se hace con mucho esfuerzo para pasar un momento en familia y ser parte de la universidad", concluyó Barrera.

Los interesados pueden inscribirse a través del código QR que circula en las redes de la UNPSJB hasta el sábado a la medianoche. Para quienes no lleguen a hacerlo de forma virtual, se habilitarán inscripciones presenciales el mismo domingo a las 14:00 horas en el lugar de la largada.











M.G