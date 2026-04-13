Caso Ángel: Ordenan la detención de la madre y su pareja

El fiscal general Facundo Oribones, junto a la funcionaria de fiscalía Diana Guzman, solicitó la detención de Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González en el marco de la investigación por la muerte del niño de 4 años.

El pedido fue realizado ante el juez penal de turno, quien autorizó las detenciones en base a los elementos reunidos hasta el momento en la causa. La medida se produjo luego de que la fiscalía recibiera el informe preliminar de la autopsia y tras varios días de trabajo investigativo.

Según se informó, en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de control de detención, instancia en la que se evaluará la legalidad del procedimiento y los pasos a seguir en la causa.

Hasta tanto se concrete dicha audiencia, la investigación continuará bajo la órbita exclusiva del Ministerio Público Fiscal, sin intervención de otras partes.

R.G.