Esquel: inicio del ciclo de charlas sobre la Reserva Natural Laguna La Zeta

Desde la Dirección Técnica Ambiental, la Municipalidad de Esquel puso en marcha una serie de encuentros y capacitaciones destinadas al público en general, con el objetivo de difundir conocimientos y fortalecer la conciencia ambiental, así como el vínculo de los vecinos con los ecosistemas locales.

Las propuestas se desarrollarán a lo largo de 2026 en el marco del programa de educación ambiental y difusión contemplado en el plan de manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta. En este contexto, se abordarán diversas temáticas orientadas a revalorizar aspectos vinculados a la biodiversidad, el clima y la morfología del entorno.

En la primera edición, más de 100 personas participaron de la charla titulada “Vení a descubrir el mundo fungi”. La actividad invitó a explorar el entramado invisible que existe bajo nuestros pies y que conecta todo el bosque. Durante la jornada se trabajó sobre el origen de los hongos, sus formas de vida y su importancia ecológica dentro de los ecosistemas.







M.G