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14 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: inicio del ciclo de charlas sobre la Reserva Natural Laguna La Zeta

Con el objetivo de difundir el valor de la biodiversidad local, el municipio puso en marcha un ciclo de capacitaciones. El primer encuentro exploró la importancia ecológica de los hongos en nuestros bosques.
Por Redacción Red43

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Desde la Dirección Técnica Ambiental, la Municipalidad de Esquel puso en marcha una serie de encuentros y capacitaciones destinadas al público en general, con el objetivo de difundir conocimientos y fortalecer la conciencia ambiental, así como el vínculo de los vecinos con los ecosistemas locales.

 

Las propuestas se desarrollarán a lo largo de 2026 en el marco del programa de educación ambiental y difusión contemplado en el plan de manejo de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta. En este contexto, se abordarán diversas temáticas orientadas a revalorizar aspectos vinculados a la biodiversidad, el clima y la morfología del entorno.

 

En la primera edición, más de 100 personas participaron de la charla titulada “Vení a descubrir el mundo fungi”. La actividad invitó a explorar el entramado invisible que existe bajo nuestros pies y que conecta todo el bosque. Durante la jornada se trabajó sobre el origen de los hongos, sus formas de vida y su importancia ecológica dentro de los ecosistemas.



M.G

 

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