Encuentro peronista en Colán Conhué 

En la localidad de Colán Conhué se desarrolló un encuentro del peronismo que reunió a más de 40 personas y puso en agenda las principales demandas de la comunidad.



La actividad fue encabezado por el presidente del PJ Esquel, Juan Manuel Peralta, la diputada provincial Norma Arbilla y el dirigente Gustavo Lucero, junto a la vicepresidenta del PJ Esquel Mirna Mateos y las referentes de la Secretaría de Género y Diversidad del PJ Esquel, Agostina Kadomoto y Berta Vega.



Durante la jornada se abordaron problemáticas como el abastecimiento de energía eléctrica y agua potable, la falta de actividades económicas y productivas, y la necesidad de generar nuevas oportunidades de desarrollo para la localidad.



En ese marco, se destacó el potencial del turismo rural comunitario como una alternativa estratégica para impulsar el empleo y fortalecer la economía regional.



Asimismo, se avanzó en la conformación de la mesa normalizadora del Consejo de Localidad, con el objetivo de fortalecer la organización política y territorial.



Como parte del acompañamiento a la comunidad, la diputada Norma Arbilla realizó un aporte de insumos destinados al gimnasio comunitario, fortaleciendo espacios de encuentro y desarrollo local.



Los asistentes remarcaron la importancia de sostener estos espacios de diálogo., con una agenda que continuará en distintos puntos de la región.





