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Por Redacción Red43

Encuentro peronista en Colán Conhué 

Más de 40 vecinos participaron de un encuentro peronista en Colán Conhué. Participó la diputada Norma Arbilla quien, además, realizó un aporte al gimnasio comunitario.
Por Redacción Red43

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En la localidad de Colán Conhué se desarrolló un encuentro del peronismo que reunió a más de 40 personas y puso en agenda las principales demandas de la comunidad.

La actividad fue encabezado por el presidente del PJ Esquel, Juan Manuel Peralta, la diputada provincial Norma Arbilla y el dirigente Gustavo Lucero, junto a la vicepresidenta del PJ Esquel Mirna Mateos y las referentes de la Secretaría de Género y Diversidad del PJ Esquel, Agostina Kadomoto y Berta Vega.

Durante la jornada se abordaron problemáticas como el abastecimiento de energía eléctrica y agua potable, la falta de actividades económicas y productivas, y la necesidad de generar nuevas oportunidades de desarrollo para la localidad.

En ese marco, se destacó el potencial del turismo rural comunitario como una alternativa estratégica para impulsar el empleo y fortalecer la economía regional.

Asimismo, se avanzó en la conformación de la mesa normalizadora del Consejo de Localidad, con el objetivo de fortalecer la organización política y territorial.

Como parte del acompañamiento a la comunidad, la diputada Norma Arbilla realizó un aporte de insumos destinados al gimnasio comunitario, fortaleciendo espacios de encuentro y desarrollo local.

Los asistentes remarcaron la importancia de sostener estos espacios de diálogo., con una agenda que continuará en distintos puntos de la región.


 

 

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