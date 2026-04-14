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14 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Gobernador Costa celebra el 32° Aniversario del Cuartel de Bomberos "Dante Soriani"

La Municipalidad destacó la trayectoria y el compromiso inquebrantable de la institución. "Gracias por el camino trazado y por cuidar a nuestro pueblo", expresaron en un emotivo reconocimiento.
Por Redacción Red43

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Este 14 de abril, la localidad de Gobernador Costa se viste de gala para conmemorar el 32° Aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios "Dante Soriani". Desde su fundación, la institución se ha consolidado como un pilar fundamental para la seguridad y el bienestar de los vecinos, destacándose por su profesionalismo y vocación de servicio.

 

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de Gobernador Costa expresó su orgullo por la labor desempeñada por el cuartel a lo largo de estas tres décadas. El reconocimiento se hizo extensivo a cada uno de los integrantes que forman parte del Cuerpo Activo y de la Comisión Directiva.

 

Un legado de compromiso

 

El saludo oficial puso especial énfasis no solo en quienes actualmente visten el uniforme con orgullo, sino también en aquellos hombres y mujeres que pasaron por la institución y dejaron su huella. "Hacemos extensivo este reconocimiento a todos los que estuvieron y marcaron el camino. Gracias por el compromiso inquebrantable de ayer y de hoy", destacaron desde el municipio.

 

Servicio a la comunidad

 

El Cuartel "Dante Soriani" cumple un rol social que trasciende la lucha contra el fuego, interviniendo en accidentes viales, emergencias climáticas y brindando asistencia constante en la zona. La entrega de sus voluntarios es el reflejo de una institución que ha sabido crecer junto al pueblo, ganándose el respeto y el afecto de toda la comunidad.

 

"¡Felicidades y gracias por cuidar a nuestro pueblo!", concluyó el mensaje institucional, celebrando más de tres décadas de una historia escrita con valor y sacrificio en el corazón de la provincia.


M.G

 

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