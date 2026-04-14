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14 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Trelew: Realizarán una degustación gratuita de carne de burro para promocionar su consumo

El evento será este jueves a las 21:00. El kilo ya se comercializa a $7.500 y surge como una alternativa productiva en campos de la zona de Punta Tombo.
Por Redacción Red43

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El mercado de carnes no tradicionales en la Patagonia suma un nuevo protagonista. Este jueves, la ciudad de Trelew será escenario de una propuesta poco convencional: una degustación gratuita de carne de burro, con el objetivo de introducir este producto en el paladar de los consumidores regionales y promocionar su comercialización.

 

La cita es a las 21:00 horas en la parrilla Don Pedro, donde se ofrecerán diversas preparaciones que incluyen asado, chorizos y otros cortes específicos. Actualmente, el producto ya se encuentra en algunas góndolas locales con un valor de referencia aproximado de $7.500 por kilo.

 

La iniciativa surge de la necesidad de adaptar la producción a las características del suelo chubutense. Julio Cittadini, productor de la zona de Punta Tombo, explicó que la elección de este animal fue una solución estratégica ante la imposibilidad de criar ganado vacuno en sus tierras.

 

"En mi caso no tenía posibilidad de vacuno porque el campo no es apto; ahí surgió el burro como un comodín y una forma de no tener que abandonar el campo", relató el productor en diálogo con medios regionales. Según indicó, la versatilidad de la carne permite realizar desde milanesas y empanadas hasta el clásico asado a la parrilla.

 

Con un precio competitivo frente a otros cortes bovinos, la carne de burro comienza a posicionarse como una alternativa dentro del segmento de carnes exóticas o no tradicionales. Los impulsores de la propuesta destacan su sabor y las propiedades nutricionales que la asemejan a otras carnes rojas, pero con un costo de producción que se adapta mejor a determinados campos de la estepa.

 

La degustación de este jueves busca romper prejuicios y permitir que los vecinos de Trelew conozcan de primera mano la calidad del producto antes de incorporarlo a su dieta cotidiana.



M.G

 

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