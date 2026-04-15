Tras la prisión preventiva por seis meses, el padrastro de Ángel pidió “una celda confortable”

Tras la audiencia en la que se les dictó prisión preventiva, Mariela Altamirano y Michel Kevin González -la mamá de Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, y su pareja- fueron alojados en celdas separadas. En ese marcó González hizo un insólito pedido que sorprendió a las autoridades.

Altamirano permaneció en la Comisaría de Rada Tilly, a unos 10 kilómetros de Comodoro Rivadavia, donde ya estaba presa desde su detención el domingo 12 de abril, una semana después de que su hijo murió en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti.

González, por su parte, fue trasladado desde la Comisaría General Mosconi, del barrio comodorense Kilómetro 3, a la Alcaidía Policial de la ciudad.

Hasta el momento, la imputación que pesa sobre Altamirano es por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, por no haber protegido a su hijo de los golpes.

Mientras tanto, González está imputado por homicidio simple, como presunto autor material de los más de 20 golpes en la cabeza que detectó la autopsia sobre el cuerpo de Ángel, y que habrían desencadenado el paro cardiorrespiratorio previo a su muerte, el 5 de abril pasado.

De acuerdo con los delitos que se les imputan, a la mujer le podría caber una condena a prisión perpetua y a su pareja, a 25 años de cárcel, con una particularidad que tiene que ver con lo que determinen las pericias.

En el caso de González, si se determina que los golpes que recibió Ángel fueron producto de agresiones sistemáticas a lo largo del tiempo, la condena máxima que prevé el Código Penal es la de 25 años.

En cambio, si los estudios confirman que todos los golpes en la cabeza ocurrieron en un mismo episodio, se podría considerar que actuó con alevosía y ese agravante llevaría a la posibilidad de que también se le aplique perpetua.

Por el momento, a los dos integrantes de la pareja se les dictó prisión preventiva por un plazo inicial de seis meses, mientras la investigación avanza hacia el juicio.

Tras conocer que deberá aguardar su juzgamiento en prisión -algo que, por otro lado, se preveía debido a la gravedad del caso-, González habría transmitido a las autoridades un insólito pedido, a través de los abogados defensores oficiales que lo representan.

La solicitud del imputado fue que lo alojaran en un lugar “confortable” que tuviera luz natural y contara también con un baño en buenas condiciones, pedido que tomó por sorpresa a las autoridades ya que no suele ser muy común que se realicen pedidos de esa naturaleza.