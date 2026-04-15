Fauna urbana: jornada de adopción y paseo de perros

El área de Fauna Urbana de Esquel abrirá sus puertas este sábado a partir de las 14.30 horas para una jornada integral que busca fomentar el vínculo entre la comunidad y los animales que esperan un hogar. La actividad incluirá una jornada de paseo, adopción, vacunación antirrábica y la colocación gratuita de microchips.

Patricia Giacobone, referente del área, destacó que el objetivo no es exclusivamente la adopción, sino que los vecinos puedan acercarse a brindarles un momento de esparcimiento a los animales. "Invitamos a la población a concurrir, si bien no es adoptar, porque a lo mejor hay gente que le interesa conocerlo, que venga, nos visite, saque a pasear a los perritos que tenemos acá, que son unos cuantos, y conocer el área", explicó.

Sobre el servicio de chipeado, Giacobone remarcó que en esta oportunidad será sin costo para los vecinos. "El chipeado en esta oportunidad va a ser gratuito, es una forma de patentamiento y quedan asentados todos los datos de los tutores y de los caninos que tengan", señaló la responsable, subrayando la importancia de esta herramienta para la tenencia responsable.

Este tipo de encuentros ya se han convertido en una rutina mensual con resultados muy positivos para el bienestar de los animales. Según indicó la funcionaria, "ya los venimos realizando una vez por mes. Muy buena la concurrencia, la sociedad se acerca, conoce los perros que tenemos. Algunos después se van en adopción y otros simplemente salen a pasear". Además, resaltó el impacto emocional en los más chicos: "Es hermoso verlos. Tenemos muchos niños de edades cortas, de 4 a 10 años, que suelen venir durante la semana con sus papás a buscarlos, los llevan a caminar un rato. La verdad que es muy hermoso verlos porque es un vínculo que se crea entre un niño y un animal de compañía".

Actualmente, Fauna Urbana cuenta con aproximadamente 16 perros listos para ser adoptados, mientras que otros se encuentran en hogares de tránsito o bajo procesos judiciales. Respecto a los requisitos para quienes decidan sumar un nuevo integrante a su familia, Giacobone fue clara sobre la responsabilidad que implica. "Primero, patio cerrado y que sepan que el animal se adopta para toda la vida. Es un ser sintiente, que por ahí se lo llevan y lo devuelven. A la hora de adoptar, hay que saber que el animal es como una persona, que puede llegar a enfermarse, que puede llegar a requerir ciertas atenciones", afirmó. Para facilitar el proceso, el área ofrece un período de 10 días de adaptación para evaluar la integración del perro con su nueva familia.

La agenda de actividades por el Mes del Animal continuará con fuerza en las próximas semanas. El 1 de mayo se realizará la primera carrera de perros y tutores junto a la Secretaría de Deportes, y el 4 de mayo habrá un evento masivo en el SUM de la Escuela 76, en conjunto con la Escuela 8, que incluirá el armado de cuchas e interacción directa entre niños y animales.

E.B.W.