Salud planifica el 2026 con foco en la seguridad del paciente y la gestión del riesgo

Con el objeto de continuar jerarquizando el sistema sanitario público de la provincia, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, realizó en la ciudad de Rawson la reunión de Planificación Anual de la Red Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente.

El encuentro se llevó a cabo en instalaciones de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), y fue encabezado por los subsecretarios de Hospitales, Sebastián Restuccia; de Salud Pública, Anabel Pena; y la directora de Regulación de Políticas Sanitarias a cargo de la Dirección Provincial Calidad y Seguridad del Paciente, Laura Pizzi.

Durante la jornada también participaron referentes de los Comités de Calidad y Seguridad del Paciente de los hospitales de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Esquel, Trelew, Rawson, El Maitén, y representantes de los nosocomios rurales de Dolavon, Gastre y Gaiman; además de equipos técnicos y referentes de las Direcciones de la cartera sanitaria chubutense.

Se trató de un espacio que tuvo como objetivo reforzar el trabajo en red, transversal y articulado con el propósito de fortalecer estrategias vinculadas a la calidad de atención y la seguridad del paciente en toda la provincia.

Gestión y calidad

El subsecretario de Hospitales, Sebastián Restuccia, destacó el encuentro de todos los Comités de Calidad de la provincia e indicó que “esto es muy importante porque la calidad es prioridad para la gestión”. En ese contexto, el funcionario adelantó que “este año tenemos varias capacitaciones en las que se pondrá el foco en la auditoría, y en todo lo relacionado al puntapié inicial para poder trabajar con el riesgo”.

Restuccia precisó que se gestionaron espacios formativos “junto a instituciones muy prestigiosas, como el Instituto de Efectividad Técnica Sanitaria (IECS) y el Instituto Técnico de Acreditación Sanitaria (ITAES), además con la Dirección Nacional de Calidad y capacitaciones propias de la Secretaría de Salud”.

Planificación

Laura Pizzi, en tanto, manifestó que “la Red Provincial de Calidad está armada y liderada por la Dirección de Calidad, y aquellas Direcciones del Nivel Central que tienen un rol estratégico en la temática”, así como “por los coordinadores de los Comités de Calidad Hospitalarios como una manera de tener un espacio transversal al sistema de salud para mejorar la planificación, la ejecución y el monitoreo de las estrategias de calidad que se están implementando”.

“Una vez al año se realiza esta reunión de planificación”, sostuvo la directora de Regulación de Políticas Sanitarias y explicó que “en este caso ya diseñamos un plan de acción 2026, con sus componentes técnicos y los pasos a seguir de parte de cada componente de la red de calidad”.

De ese modo, la funcionaria provincial expresó que “la idea con la reunión fue lograr una mayor sinergia en el trabajo, estar mejor comunicados, tener claras las líneas y circuitos en las tareas que se efectúan, y también escuchar a los equipos”.

Capacitación y buenas prácticas

En ese sentido, Pizzi afirmó que este año “un eje muy fuerte de trabajo será la capacitación para generar las condiciones técnicas necesarias para la gestión del riesgo, en complimiento de la ley que está vigente de Calidad y Seguridad Sanitaria, que Chubut fue la única provincia que adhirió a esa normativa. Necesitamos desarrollar capacidades técnicas, en el sistema y en los Comités de Calidad”.

Por último, mencionó que “vamos a avanzar en el Reconocimiento de Instituciones Comprometidas con la Calidad, que otorga la Dirección Nacional de Calidad, aplicando herramientas de buenas prácticas. Este año se incorpora como prueba piloto la ruralidad, con hospitales de Dolavon, Gaiman y Gastre, en el que sus líderes de calidad se están capacitando”, concluyó.

Temáticas

Durante la reunión se abordaron diferentes temáticas como la Gestión de Riesgo y Ley Nicolás; Líneas Transversales de Seguridad: identificación correcta de pacientes y personal; gestión y manejo de residuos hospitalarios; Red de Esterilización; y Manual de gestión de medicamentos.

Además, se analizó el Protocolo de medicamentos de Alto Precio; Check List quirúrgico; Plan de Capacitación 2026; herramienta de Buenas Prácticas; implementación de Triage; y el Programa de Pesquisa de Cáncer de Mama.