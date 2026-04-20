Educación vial en escuelas de Dolavon

El Ministerio de Seguridad y Justicia del Chubut, mediante la Subsecretaría de Seguridad Vial, desarrolló una capacitación integral destinada a alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela N° 101 Benjamín Zorrilla en la localidad de Dolavon. El encuentro buscó fomentar el respeto por las normas de tránsito y la prevención desde la niñez para construir una convivencia ciudadana más segura.

Durante la actividad se abordaron temas centrales como el uso del espacio público y las diferencias fundamentales entre un siniestro y un accidente vial. Los capacitadores explicaron las responsabilidades que deben asumir tanto peatones como conductores y pasajeros. Una de las dinámicas que más captó la atención de los chicos fue el uso de gafas de realidad alterada dentro de un circuito vial diseñado especialmente para la ocasión.

Estas gafas permiten simular de forma didáctica los efectos que produce el consumo de alcohol y estupefacientes en la coordinación y la visión. De esta manera, los estudiantes pudieron experimentar los riesgos reales que implican estas conductas al momento de circular por la vía pública. La jornada contó con el apoyo activo del personal de la Comisaría de Dolavon, reforzando el trabajo articulado entre las instituciones de seguridad y la comunidad educativa.

Desde la organización señalaron que estas propuestas son fundamentales para afianzar una cultura vial basada en la prevención y el respeto. Remarcaron además que incorporar estos contenidos en la infancia es una estrategia clave para reducir riesgos a futuro, entendiendo a la educación vial como una herramienta de formación permanente necesaria para el cuidado de la vida en toda la provincia.

E.B.W.