La Legislatura rindió un emotivo homenaje a los sobrevivientes y familiares del Crucero ARA General Belgrano.

En el marco de la conmemoración de los 44 años del ataque y posterior hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 1982 durante el conflicto del Atlántico Sur, la Legislatura del Chubut llevó adelante un acto homenaje destinado a honrar la memoria de los 323 marinos argentinos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. La actividad fue impulsada y organizada por el diputado Fabián Gandón (Despierta Chubut), presidente del Consejo Interdisciplinario de Derechos Soberanos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina. Participaron veteranos sobrevivientes del Crucero, familiares de los tripulantes caídos, estudiantes, docentes y directivos de las instituciones educativas de la provincia.

Con la presencia de sobrevivientes del Crucero ARA General Belgrano, familiares de caídos en combate y miembros de la comunidad educativa, la Legislatura del Chubut llevó adelante ayer viernes un acto de homenaje al cumplirse 44 años de su hundimiento durante el conflicto del Atlántico Sur. Además, al finalizar la actividad, los estudiantes realizaron un recorrido por las instalaciones de la Legislatura.

La actividad fue impulsada y organizada por el diputado provincial C.C.R.N.F.S. Fabián Gandón (Despierta Chubut), presidente del Consejo Interdisciplinario de Derechos Soberanos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina de la Legislatura del Chubut.

Previo al inicio de la actividad, se realizó un reconocimiento a los veteranos sobrevivientes que participaron del encuentro: José María Gómez, quien se desempeñaba como Cabo Principal al momento del hundimiento; Elvio Gustavo Fritz, Cabo Segundo; Daniel González, Teniente de Fragata del sector Calderas; y Edgardo Farías, Suboficial de la Armada Argentina durante el conflicto bélico de 1982.

También acompañaron familiares de tripulantes fallecidos en el hundimiento. Patricia Torres, quien recordó a su hermano Pedro Torres, oriundo de El Maitén y Cabo Primero electricista del Crucero, mientras que Gabriel Pintos rindió homenaje a la memoria de su hermano Fabián Pintos, quien se desempeñaba como Cabo Segundo de la Armada Argentina.

*Reencuentro después de 44 años*

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada estuvo marcado por el reencuentro de los veteranos sobrevivientes José María Gómez y Edgardo Farías, quienes volvieron a verse después de 44 años en el edificio de la Legislatura del Chubut. La última vez que habían compartido un momento fue durante las dramáticas horas posteriores al hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, cuando Gómez asistió y ayudó a salvar la vida de Farías en medio de la tragedia.

Durante el acto, el diputado provincial y presidente del Consejo Interdisciplinario de Derechos Soberanos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina de la Legislatura del Chubut, Fabián Gandón, destacó la importancia de preservar la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones el significado de la Causa Malvinas.

“Es en los jóvenes donde debe fortalecerse el compromiso con la defensa de nuestra soberanía. Ellos serán quienes mantengan viva la memoria de quienes dieron todo por la Patria y continúen sosteniendo nuestro reclamo legítimo sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos argentinos”, expresó.

Asimismo, se refirió a la Escuela N° 167 “Crucero ARA General Belgrano” de Rawson, institución que lleva el nombre de la emblemática embarcación en homenaje a sus héroes, y agradeció la presencia de representantes y estudiantes del Instituto Don Bosco y del Instituto María Auxiliadora de la ciudad.

Dirigiéndose a los jóvenes presentes, Gandón resaltó la relevancia de escuchar los testimonios de quienes protagonizaron los hechos que forman parte de la historia reciente del país: “Tienen la oportunidad de dialogar con personas que vivieron estos acontecimientos y conocer de primera mano una parte fundamental de nuestra historia. Sus relatos constituyen un patrimonio invaluable para comprender la dimensión humana y patriótica de la Guerra de Malvinas”, afirmó.

En esa línea, remarcó la importancia estratégica del territorio nacional desde una perspectiva bicontinental, destacando que la cuestión Malvinas involucra no solo a las islas, sino también al Atlántico Sur y a la proyección argentina en la Antártida. En ese sentido, llamó a continuar promoviendo espacios de memoria, formación y concientización que permitan reafirmar los derechos soberanos de la Argentina.

Finalizada la actividad, los estudiantes realizaron una visita guiada por las instalaciones de la Legislatura del Chubut, donde pudieron conocer el funcionamiento institucional del Poder Legislativo y profundizar su acercamiento a la historia y los valores democráticos.