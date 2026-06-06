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06 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Remeras de la selección, ropa de abrigo o algo para los mates, lo podes encontrar a precios populares en la feria hecha por vecinos que ya es un clásico de los fines de semana en Esquel.
Por Redacción Red43

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El primer fin de semana del mes, y aunque el clima anuncia lluvia, la necesidad de trabajar vender o hacer algún regalo, une a los vecinos de Esquel en la Feria de La Trochita.

 

La fiebre mundialista alcanza a los feriantes que se cubren del viento con banderas argentinas, adornan con remeras de la selección a precios populares y sostienen semana a semana otro punto de ingreso para sus económias familiares.

 

También están los insumos básicos de la mesa esquelense: frutas, verduras, torta fritas o algo dulce para los mates, frescos de la mano de los propios feriantes.

 

Empezando junio, la ropa de invierno pide siempre un cambio y las ofertas en buzos, guantes o remeras térmicas son hallazgos necesarios para uno o para regalar.

 

El agua duró este mediodia, pero quienes llevan adelante este espacio saben que es vital mantenerse firme, cubrirse con lo puesto o un parasol y estar ahí cuando la necesidad de regalar o regalarse algo nos lleva a buscarlo en calle Don Bosco, cruzando Avenida Perón, a metros de las vías de La Trochita.

 

SL

 

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