Esquel: un policía irá a juicio por agresión a un adolescente

La investigación por un grave caso de violencia institucional contra un adolescente de 15 años avanzó a su etapa definitiva, luego de que este viernes 5 de junio de 2026 se ordenara la elevación a juicio oral de la causa que tiene como imputado a un cabo primero de la Policía del Chubut.

El proceso, impulsado por el fiscal Fidel González y el funcionario Julián Forti, busca determinar la responsabilidad del uniformado en los hechos ocurridos la madrugada del 18 de febrero de 2025, en la esquina de las calles Alsina y Sarmiento.

El hecho

Según la acusación fiscal, el efectivo policial descendió de un móvil en funciones para interceptar arbitrariamente al adolescente, quien caminaba por la vía pública. Tras obligarlo a tirarse al suelo, el imputado habría golpeado reiteradamente al joven con su bastón reglamentario ("tonfa") en las piernas y una mano, provocándole lesiones leves. La Fiscalía sostiene que la detención fue abusiva, al no existir motivos de flagrancia que la justificaran.

Calificación legal

El tribunal admitió los cargos formulados, por lo que el agente enfrentará el debate oral bajo una severa calificación legal, que incluye:

Apremios ilegales agravados.

Lesiones leves agravadas.

Abuso de autoridad.

El rechazo al sobreseimiento

El magistrado interviniente desestimó de manera categórica los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa, que intentaba justificar la actuación del policía basándose en su jerarquía y en un supuesto llamado vecinal previo. El juez fundamentó que, dada su investidura, el policía conocía los límites de sus funciones y que la veracidad de los argumentos de la defensa deberá ser discutida formalmente durante las audiencias de juicio. Ahora, la Oficina Judicial deberá establecer la fecha para el inicio del juicio ante un Tribunal Mixto.







