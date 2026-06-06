Filmaba a nenas de 7 y 9 años en una clase de gimnasia artística y fue detenido

Un hombre de 33 años fue demorado en la noche del jueves luego de ser acusado de filmar a niñas dentro del Gimnasio Municipal “Lucho Fernández”, ubicado sobre calle Zapiola al 1500, mientras participaban de una clase de gimnasia artística.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Comisaría Sexta de Río Gallegos tras un alerta emitido por docentes del establecimiento, quienes advirtieron la presencia de un sujeto ajeno a la institución que estaba observando y grabando con su teléfono celular a menores de entre 7 y 9 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando una docente detectó la situación e intervino rápidamente para evitar que el hombre se retirara del lugar, solicitando de inmediato la presencia policial. Según fuentes del caso, el sujeto no tendría vínculo alguno con las alumnas ni con la actividad deportiva que se desarrollaba en el momento del incidente.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas procedieron a la demora del individuo, quien posteriormente fue trasladado a la dependencia de la Comisaría Sexta de Río Gallegos para la realización de las actuaciones judiciales correspondientes.

Tras la intervención, el Juzgado de Instrucción N° 2 dispuso el secuestro de dos teléfonos celulares que el hombre tenía en su poder, un iPhone XR y un iPhone 13, como parte de la investigación en curso.

Finalizadas las diligencias procesales iniciales, el individuo recuperó su libertad, aunque quedó sujeto a la causa y con domicilio fijado a disposición de la magistratura interviniente.

El caso tomó mayor repercusión luego de la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a profesores y padres increpando al hombre afuera del gimnasio. Estuvieron a punto de agredirlo. En las imágenes, una de las personas presentes le reprocha no tener vínculo con las menores ni autorización para estar en el lugar.

En paralelo, varios usuarios afirmaron que el hombre en cuestión habría trabajado en el Secundario N° 10 y el Secundario N°41, donde habría tenido problemas con alumnas.

“Fue auxiliar del Secundario N°41 “Osvaldo Bayer” en el barrio San Benito y acosaba a las chicas… muchas de Segundo Año en su momento se quejaron de que se la pasaba mirandolas de una manera morbosa. Todo esto se reporto a la escuela, incluso los padres hablaron, pero lo único que hizo la escuela fue moverlo al área de Administración”

Otra usuaria, advirtió que el acusado trabaja actualmente para la reconocida aplicación de transporte: “Hoy pedí Uber y me tocó él… nos daba charla y nos ofreció un gloss. Tengan cuidado cuando manden a sus hijos en Uber”.

La causa continúa en etapa de investigación bajo la órbita judicial correspondiente, mientras se analizan los elementos secuestrados para determinar el alcance de los hechos denunciados.