Odontología: abren en Esquel un centro de formación profesional para toda la región

Con el objetivo de acercar la actualización profesional a los especialistas de la región, las doctoras Yanina Sánchez y Ana Clara Cilio inauguraron oficialmente en Esquel un nuevo centro de formación. El espacio, ubicado en Roca 343, busca transformar la dificultad logística que implica para los odontólogos del sur trasladarse a grandes centros urbanos para capacitarse.

“Como estudiantes, esto surgía como un sueño; después se transformó en un proyecto y hoy ya es una realidad”, expresó la Dra. Yanina Sánchez durante la apertura. Por su parte, la Dra. Ana Clara Cilio destacó que la base del proyecto es “descentralizar un poco la formación y tener capacitación de alta calidad cerca”, evitando que los colegas deban cerrar sus consultorios y afrontar los elevados costos de traslados, viáticos y alojamientos.

La inauguración coincidió con el inicio de una residencia avanzada en resinas estéticas y blanqueamientos, dictada por el reconocido referente en la disciplina, el Dr. Sebastián Velázquez.

Sobre los cambios en el área, Velázquez subrayó la importancia de la actualización constante: “La odontología está teniendo un gran cambio desde hace diez años con la incorporación de tecnología digital e inteligencia artificial. Ha cambiado la velocidad, la calidad y la precisión en la atención”. El disertante enfatizó que el sector atraviesa una transición necesaria de la “escuela analógica” hacia un entorno digital que optimiza la experiencia del paciente.

La iniciativa ha recibido una respuesta muy positiva por parte de los profesionales de la zona. Constanza, una colega de El Bolsón que asistió al curso, valoró profundamente la propuesta: “Vivir en el sur es muy complicado para actualizarse. Que las chicas hayan iniciado esta movida es muy bueno, porque nos simplifica la logística y nos permite armar redes entre nosotros”. La profesional señaló que, anteriormente, asistir a un curso de tres días les implicaba hasta una semana y media de tiempo fuera de sus consultorios debido a las distancias.

Próximas propuestas

Desde el nuevo centro adelantaron que la grilla de capacitaciones continuará creciendo. Entre las próximas propuestas, se encuentran:

Odontología digital: Cursos sobre resinas impresas, una de las tecnologías más recientes en el área.

Diagnóstico por imágenes: Formación en lectura de tomografías e imágenes dentales (CBCT), una herramienta fundamental para planes de tratamiento precisos.

Diagnóstico, biopsias y ortodoncia: Temáticas que ya están en agenda para futuros encuentros.

Las doctoras invitaron a todos los profesionales interesados a seguir las novedades, cronogramas e inscripciones a través de su cuenta de Instagram: @masformacionprofesional.











M.G