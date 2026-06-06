Gobernador Costa: recuperan un auto implicado en una denuncia de estafa

La División Sustracción Automotores de Esquel, junto a personal de la Comisaría de Gobernador Costa, recuperó el día jueves un vehículo con pedido de secuestro activo durante un allanamiento realizado en esa localidad.

El operativo se llevó a cabo a las 17:30 hs en una vivienda del Pasaje Casimiro Velázquez y Juan Martín de Pueyrredón, por orden del Juez Penal en Turno.

La diligencia fue el resultado de tareas investigativas conjuntas entre ambas dependencias.

En el lugar se secuestró un Chevrolet Aveo, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo por el delito de estafa.

El hecho había ocurrido en 2024 en Comodoro Rivadavia y está vinculado a una causa caratulada “Denuncia por estafa” en trámite en la Fiscalía de esa ciudad.

Además del rodado, se incautaron el título digital del vehículo y un formulario 08.

La medida fue avalada por la Fiscalía de Comodoro Rivadavia y contó con la colaboración de personal policial de Comisaría Gobernador Costa.