Cuidar la Tierra, una urgencia global que se recuerda cada 22 de abril

El 22 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha instituida oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009, aunque sus orígenes se remontan a décadas anteriores. La jornada busca generar conciencia sobre los desafíos ambientales y fomentar acciones concretas para proteger el planeta.

La iniciativa nació en 1970, impulsada por el senador estadounidense Gaylord Nelson, en un contexto en el que la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el crecimiento poblacional comenzaban a encender alarmas, pero aún no ocupaban un lugar central en la agenda política. Aquella primera convocatoria reunió a más de 20 millones de personas en Estados Unidos, marcando un antes y un después en el movimiento ambiental moderno y dando lugar a la creación de organismos y leyes clave en materia ecológica.

Dos años más tarde, en 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo consolidó la preocupación global por el ambiente y sentó las bases de la cooperación internacional en la materia. De allí surgieron iniciativas como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la instauración del 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente.

A lo largo de las décadas, la agenda ambiental se fortaleció con hitos como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, donde más de 170 países adoptaron acuerdos fundamentales como la Agenda 21. Desde entonces, encuentros internacionales, cumbres climáticas y compromisos como el Acuerdo de París han profundizado el enfoque en el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.

En la actualidad, el Día de la Tierra se ha convertido en una de las mayores movilizaciones ambientales del mundo, con actividades en más de 190 países. Bajo iniciativas como “Armonía con la Naturaleza”, Naciones Unidas promueve un enfoque integral que articula desarrollo económico, protección ambiental y bienestar social.

Más que una fecha simbólica, la jornada funciona como un llamado a la acción. Cada año, miles de eventos, campañas y movilizaciones buscan impulsar cambios concretos, desde la reducción de la contaminación hasta la transición hacia energías renovables. En ese sentido, organizaciones internacionales destacan que ampliar el acceso a fuentes limpias podría mejorar la calidad de vida de miles de millones de personas y contribuir a reducir la pobreza.

A más de medio siglo de su creación, el Día de la Tierra sigue creciendo en relevancia. En un contexto de crisis climática global, la conmemoración refuerza la necesidad de un compromiso colectivo para garantizar un futuro sostenible y equilibrado entre la humanidad y el planeta.

R.G.