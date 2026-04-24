El Gobierno del Chubut intensifica investigaciones y lleva tranquilidad ante amenazas en escuelas.

Se desarrollaron allanamientos con resultados concretos en Gaiman, Esquel, Rawson, Playa Unión y Puerto Madryn. Las investigaciones se desarrollan en un contexto nacional e internacional donde circulan contenidos en redes sociales que promueven conductas de riesgo, particularmente entre adolescentes.

En el marco de las investigaciones por intimidaciones públicas en distintos establecimientos educativos de la provincia, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía del Chubut, llevó adelante una serie de allanamientos en distintas localidades, con resultados concretos en la identificación de los responsables.

Los procedimientos fueron realizados por las Divisiones de Investigaciones Policiales (DPI) en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, permitiendo avanzar en causas vinculadas a amenazas detectadas tanto en redes sociales como en ámbitos escolares.

En la localidad de Gaiman, personal de la DPI de Trelew efectuó allanamientos relacionados con una causa por amenazas, logrando el secuestro de teléfonos celulares y elementos de interés para la investigación. En tanto, en el Colegio N° 733 “Bryn Gwyn” no se hallaron objetos relevantes en un casillero inspeccionado.

Por su parte, en la ciudad de Esquel, la investigación se originó a partir de una denuncia realizada por autoridades del Colegio Salesiano San Luis Gonzaga, tras detectarse una inscripción intimidante en el interior del establecimiento. A partir del análisis de cámaras de seguridad, se logró identificar al presunto autor, procediendo a un allanamiento donde se secuestraron diversos elementos que serán sometidos a pericias.

Asimismo, en Rawson y Playa Unión se realizaron cuatro allanamientos en el marco de denuncias por escritos intimidantes en instituciones educativas. Como resultado, fueron identificados los presuntos responsables —menores y adolescentes— y se incautaron dispositivos electrónicos, teléfonos celulares y computadoras portátiles.

Cabe destacar que días atrás también se concretaron procedimientos en Puerto Madryn por amenazas difundidas en redes sociales, donde se identificó a dos menores y se secuestraron elementos tecnológicos vinculados a la causa.

En todos los operativos intervinieron organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, la Asesoría de Menores, Policía Científica y autoridades policiales, garantizando un abordaje integral de cada situación.

Desde el Gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad y Justicia se remarcó que estas investigaciones se desarrollan en un contexto nacional e internacional donde circulan contenidos en redes sociales que promueven conductas de riesgo, particularmente entre adolescentes. En este sentido, se trabaja de manera preventiva y coordinada con instituciones educativas y familias para detectar y actuar de forma temprana ante cualquier situación que pueda generar alarma.

Las autoridades llevaron tranquilidad a la comunidad educativa, destacando que no se han registrado hechos que impliquen riesgo real e inminente, y que cada situación es abordada con seriedad, rapidez y rigor investigativo.

Finalmente, se reiteró la importancia de realizar las denuncias correspondientes ante cualquier mensaje o conducta sospechosa, ya que la intervención temprana permite actuar con eficacia y prevenir situaciones de mayor gravedad.