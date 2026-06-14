Hombre falleció tras accidentarse en la "Vieja Cantera"

La información oficial sobre el hecho fue brindada a Red43 por la subjefa de la Unidad Regional de Esquel, comisario Carolina Pauli. De acuerdo a lo detallado por la fuente policial, se trata de un hombre de 69 años que había salido a caminar junto a su perro. Según las precisiones del caso, el vecino sufrió una caída por accidente que le provocó la muerte, cerca de la zona conocida como Tres Arroyos.

En relación a las circunstancias del suceso, la autoridad aclaró que aún se espera determinar la causa de la muerte mediante las pericias correspondientes.

Respecto al operativo desplegado al tomar conocimiento del accidente, la comisario indicó que en el lugar tomó intervención el personal de la Comisaría Segunda y de la Policía Científica. Además, se constató la presencia de autoridades del regimiento acompañando las diligencias.



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