Agenda federal pesquera y naval

En el marco del Consejo Federal Pesquero, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó un encuentro con los intendentes de Rawson, Damián Biss, y de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, con el fin de avanzar en una agenda de cooperación orientada a fortalecer la industria pesquera y ampliar el desarrollo productivo regional.

Durante la reunión, el mandatario destacó la relevancia estratégica de la actividad para la economía y puso en valor el proceso de recuperación del Astillero de Comodoro Rivadavia, cuya puesta en funcionamiento permitirá incorporar nuevas capacidades para la reparación y construcción naval en la Patagonia. Asimismo, planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema que incentive el procesamiento e industrialización de los recursos pesqueros, acompañando al sector con reglas claras y herramientas que mejoren su competitividad.

Al respecto, Torres sostuvo que junto a los intendentes de Rawson y General Pueyrredón trabajaron en una agenda federal para dotar de mayor competitividad a la industria, y remarcó que Chubut cuenta con los recursos, el potencial y, dentro de muy poco, también con la infraestructura necesaria para dar un salto de calidad. En tal sentido, señaló que la reactivación del astillero permitirá fortalecer toda la cadena productiva vinculada a la pesca, generando nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para la provincia.

Por otra parte, el mandatario aseguró que la reunión fue un paso más en la agenda de cooperación regional que impulsan para potenciar la pesca y fortalecer una actividad estratégica para el desarrollo del país. En ese sentido, destacó que Rawson y Mar del Plata no son puertos que deban verse como competidores, sino como socios estratégicos que pueden complementarse y crecer juntos, generando más trabajo y más oportunidades para toda la cadena productiva.

Además, añadió que la recuperación del astillero de Comodoro Rivadavia no solamente amplía la capacidad productiva de Chubut, sino que también va a permitir generar más trabajo, impulsar nuevas inversiones y agregar valor a los recursos. Finalmente, el titular del Ejecutivo aseguró que apostar al agregado de valor es consolidar a la pesca como uno de los grandes motores económicos de la región y del país.

EBW