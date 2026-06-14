Tragedia en Brasil: murieron el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree

Un dramático accidente aéreo sacudió este domingo al barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, donde dos helicópteros chocaron en el aire dejando un saldo de seis personas fallecidas. Entre las víctimas fatales fueron identificados el reconocido youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, popularmente llamado Gaspi, el productor audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

El siniestro se produjo exactamente a las 8:59 hora local. A raíz de la fuerte colisión, una de las aeronaves cayó sobre un estacionamiento privado, lo que provocó un incendio de gran magnitud que consumió cerca de veinte automóviles eléctricos. Además, la violencia del impacto ocasionó que múltiples piezas y fragmentos de ambos helicópteros salieran proyectados hacia distintos edificios residenciales y comerciales de los alrededores.

Al arribar al lugar de los hechos, los servicios de emergencia trabajaron intensamente en la zona del desastre. Sobre el operativo, el portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló a los medios de comunicación que "los equipos de rescate localizaron inicialmente cinco cuerpos dentro de una de las aeronaves".

Minutos más tarde, las autoridades lograron encontrar a la sexta víctima fatal entre los restos del segundo helicóptero, el cual se había desplomado a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto. Los creadores de contenido, que acumulaban millones de seguidores en sus plataformas, se encontraban de visita en la ciudad brasileña al momento de este fatal accidente que continúa bajo investigación.

EBW