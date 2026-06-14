Hallan cuerpo sin vida cerca del camino a Tres Arroyos

Durante la tarde de este domingo, alrededor de las 17 horas, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la zona del camino Tres Arroyos, específicamente en "La Cantera Vieja", un sector se encuentra dentro de los terrenos pertenecientes del Campo del Regimiento.

El descubrimiento fue realizado por una mujer que realizaba deporte por la zona. Al acercarse, observó que el hombre se encontraba sin señales de vida, y se encontraba acompañado por un perro. Según la información recabada en el lugar de los hechos, el animal se mostró sumamente protector en un primer momento y no permitía que ninguna persona se acercara al cuerpo.

Inmediatamente se dio aviso a las autoridades, se constató el fallecimiento del hombre, lo que motivó un rápido despliegue en el sector. En el lugar tomaron intervención efectivos del personal policial, peritos de criminalística y miembros del Ejército Argentino, quienes llevan adelante las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho. Se desconocen las causas del fallecimiento, aún no hay información oficial sobre el acontecimiento.

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