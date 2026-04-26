Avanza la investigación por el ataque en el barrio Ceferino: dos personas detenidas

Personal de la División Policial de Investigaciones de Esquel llevó adelante hoy en la mañana dos allanamientos en el barrio Ceferino, en el marco de la investigación por la tentativa de homicidio de un hombre en la ciudad.

El operativo, que contó con la colaboración de distintas áreas policiales, se realizó cerca de las 10:50 y permitió la detención de dos hermanos, señalados como presuntos autores del hecho. Ambos quedaron imputados y a disposición del Ministerio Público Fiscal de Esquel.

Durante los procedimientos también se secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa, que serán sometidos a peritajes en los próximos días.

El ataque ocurrió durante la madrugada del 24 de abril en el mismo barrio, y la víctima permanece internada en la unidad de terapia intensiva del hospital local.

Desde la investigación no descartan nuevas diligencias en el sector para dar con otras personas que podrían haber participado del hecho. Las medidas fueron supervisadas por la funcionaria fiscal Lucía Torres y autorizadas por el juez penal Jorge Criado.

R.G.