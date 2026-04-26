-6°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 26 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 policiales #Esquel
26 de Abril de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Avanza la investigación por el ataque en el barrio Ceferino: dos personas detenidas

Se trata de dos hermanos imputados por el ataque ocurrido el 24 de abril. La víctima permanece internada en terapia intensiva y hubo secuestro de elementos clave.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Personal de la División Policial de Investigaciones de Esquel llevó adelante hoy en la mañana dos allanamientos en el barrio Ceferino, en el marco de la investigación por la tentativa de homicidio de un hombre en la ciudad.

 

El operativo, que contó con la colaboración de distintas áreas policiales, se realizó cerca de las 10:50 y permitió la detención de dos hermanos, señalados como presuntos autores del hecho. Ambos quedaron imputados y a disposición del Ministerio Público Fiscal de Esquel.

 

Durante los procedimientos también se secuestraron diversos elementos considerados de interés para la causa, que serán sometidos a peritajes en los próximos días.

 

El ataque ocurrió durante la madrugada del 24 de abril en el mismo barrio, y la víctima permanece internada en la unidad de terapia intensiva del hospital local.

 

Desde la investigación no descartan nuevas diligencias en el sector para dar con otras personas que podrían haber participado del hecho. Las medidas fueron supervisadas por la funcionaria fiscal Lucía Torres y autorizadas por el juez penal Jorge Criado.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: Entró a robar y lo atraparon oculto en una habitación
2
 “No bajen los brazos”: Jorge y la fuerza de seguir adelante
3
 Avanza la investigación por el ataque en el barrio Ceferino: dos personas detenidas
4
 Ataque con piedras en Trevelin: tres detenidos tras un rápido operativo policial
5
 Maira Antonella Colinecul se graduó como Licenciada en Trabajo Social
1
 Uruguay activa la ley de eutanasia con un protocolo que regula todo el proceso
2
 Chubut vivió una noche a sala llena durante el concierto inaugural de los “Recitales SADAIC”
3
 Juventud Unida organiza un Torneo Relámpago de Futsal Infantil
4
 Avanza la investigación por el ataque en el barrio Ceferino: dos personas detenidas
5
 Iturrioz: “Los padres son solidariamente responsables por las amenazas de sus hijos en las escuelas”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -