Esquel: Entró a robar y lo atraparon oculto en una habitación

Un joven de 20 años fue detenido este domingo por la mañana en Esquel luego de ingresar a una vivienda ubicada sobre calle Brown, donde fue sorprendido en el interior del inmueble.

El hecho ocurrió cerca de las 9:50, cuando el damnificado, que no se encontraba en su casa, alertó a la Policía tras observar mediante cámaras de seguridad la presencia de un intruso dentro de su domicilio.

De manera inmediata, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda, junto a personal del Minicomando de la Unidad Regional Esquel, se dirigieron al lugar y constataron la situación. Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron a un hombre ocultándose en una de las habitaciones.

El sospechoso, identificado como MNZ. (20), fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.

R.G.