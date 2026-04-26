Maira Antonella Colinecul se graduó como Licenciada en Trabajo Social

Maira Antonella Colinecul se recibió como Licenciada en Trabajo Social en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia, alcanzando un promedio de nueve.

Cursó sus estudios primarios en el colegio salesiano y completó su formación secundaria en el Colegio N.º 735.

En el marco de su formación académica, desarrolló su tesis de grado titulada “Un estudio acerca del Programa Pre-Libertad en la Unidad Penitenciaria N.º 14 de Esquel, Chubut, en el período 2023-2024. Análisis sobre las barreras y oportunidades para la inclusión social desde el Trabajo Social y los Derechos Humanos”.

Este nuevo título no solo representa un objetivo cumplido a nivel personal, sino también un nuevo egreso dentro del sistema de educación pública y gratuita, pilar fundamental en la formación de profesionales.

Familiares, amigos y allegados celebran este importante paso y acompañan a Antonella en el comienzo de una nueva etapa.

R.G.