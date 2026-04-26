Juventud Unida organiza un Torneo Relámpago de Futsal Infantil

Los coordinadores del fútbol infantil del Club Juventud Unida de Gobernador Costa están organizado un torneo relámpago de futsal infantil que se jugará durante el fin de semana del viernes 22 al domingo 24 de mayo.

Uno de los clubes que ya confirmó la participación para este torneo, con distintas categorías, es la CAI de Comodoro Rivadavia, aprovechando que el lunes 25 de mayo es feriado.

Dicho torneo está programado para las categorías: 2015/16, 2017/18 y 2019/20 y la forma de juego será con reglamento de Futsal CAFS, en tanto la idea es armar cuadrangulares en cada una de las categorías, es decir que el cupo máximo para esta primera edición es de 12 equipos.

Los partidos se jugarán en el Gimnasio Municipal de Gobernador Costa y los equipos interesados en anotarse, conocer aspectos reglamentarios, como así también costos de inscripción y alojamientos podrán comunicarse al 2945 684459.