Ataque con piedras en Trevelin: tres detenidos tras un rápido operativo policial

Un violento episodio se registró el sábado por la noche en Trevelin, cuando un grupo de hombres arrojó piedras contra una vivienda del barrio Promeba, causando daños en los cristales del domicilio y en un vehículo estacionado.

El hecho fue advertido cerca de las 21:55 a través del centro de monitoreo, lo que permitió la rápida intervención del personal de la Comisaría Distrito Trevelin. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con los damnificados, quienes brindaron detalles sobre las características físicas y la vestimenta de los agresores.

Con esa información, se desplegó un rastrillaje en las inmediaciones que permitió localizar a los sospechosos a pocos metros del lugar del ataque. Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas: Carlos B. (31), Kevin R. (24) y Urial R. (18).

En el procedimiento también colaboró personal de Policía Científica y la División Canes de Trevelin. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

R.G.