-6°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 26 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Trevelin
26 de Abril de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Ataque con piedras en Trevelin: tres detenidos tras un rápido operativo policial

El hecho ocurrió en el barrio Promeba, donde un grupo de jóvenes provocó daños en una vivienda y un vehículo. Fueron identificados y aprehendidos a pocos metros del lugar.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un violento episodio se registró el sábado por la noche en Trevelin, cuando un grupo de hombres arrojó piedras contra una vivienda del barrio Promeba, causando daños en los cristales del domicilio y en un vehículo estacionado.

 

El hecho fue advertido cerca de las 21:55 a través del centro de monitoreo, lo que permitió la rápida intervención del personal de la Comisaría Distrito Trevelin. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con los damnificados, quienes brindaron detalles sobre las características físicas y la vestimenta de los agresores.

 

Con esa información, se desplegó un rastrillaje en las inmediaciones que permitió localizar a los sospechosos a pocos metros del lugar del ataque. Como resultado del operativo, tres personas fueron detenidas: Carlos B. (31), Kevin R. (24) y Urial R. (18).

 

En el procedimiento también colaboró personal de Policía Científica y la División Canes de Trevelin. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: Entró a robar y lo atraparon oculto en una habitación
2
 “No bajen los brazos”: Jorge y la fuerza de seguir adelante
3
 Olivia Conesa logró en Panamá dos medallas de plata
4
 Invitan a una caminata fotográfica en Lago Rosario
5
 Ataque con piedras en Trevelin: tres detenidos tras un rápido operativo policial
1
 Buscan reforzar controles sobre el propofol tras muertes por uso indebido
2
 Carlos Antonio Buss QEPD
3
 Ataque con piedras en Trevelin: tres detenidos tras un rápido operativo policial
4
 Talleres Municipales de Arte 2026: siguen abiertas las inscripciones
5
 Llega a Esquel el ciclo de cine ballet con la proyección gratuita de “El Cascanueces”
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -