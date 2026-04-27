Néstor González y María Eugenia Estefanía lideran la nueva propuesta del radicalismo local

El radicalismo de Esquel se prepara para sus elecciones partidarias con una estrategia clara: la búsqueda de la unidad. En este proceso, el partido ha logrado cerrar una lista de consenso que evitará la contienda interna, un mecanismo que, si bien es tradicional en el radicalismo, esta vez se dejó de lado para evitar distanciamientos innecesarios.

La nueva conducción partidaria a nivel local estará encabezada por Néstor González como presidente, acompañado por María Eugenia Estefanía en la vicepresidencia.

Nali Mohuanna, quien brindó detalles sobre este proceso, destacó el cambio de paradigma en la toma de decisiones: “El radicalismo es un partido que se caracteriza siempre por tener internas, pero creo que lo que se buscó ahora es generar más unificación. A veces la interna está buenísima, pero otras veces no unifica, genera distanciamientos, y creo que ahora se está buscando unificar al partido”.

Al ser consultada sobre el desempeño de los actuales representantes radicales en las esferas municipal y provincial, Mohuanna realizó un análisis mesurado. "Hay pocas personas radicales gobernando hoy. Las veo bien porque justamente están, por decirlo de alguna manera, un poco más solas; no es que son un grupo que levanta siempre la misma bandera. Creo que llevan su trabajo bien dentro de la adversidad que se maneja hoy, donde la situación económica no es fácil y obviamente eso influye”.

Más allá del panorama actual, Mohuanna se mostró optimista respecto a la vigencia del espacio. “Siempre creo que el radicalismo tiene lugar; hay radicales por todos lados y tiene espacio para las próximas elecciones”, afirmó.

Respecto a su propio rol dentro del partido y los rumores sobre una eventual proyección como una "cara nueva", Mohuanna fue tajante al desmitificar esa etiqueta: "No soy una cara fresca, participo desde que tengo 18 años y fui muy activa cuando era joven".

Finalmente, al consultársele sobre sus aspiraciones personales frente a la dirigencia, subrayó la identidad colectiva de la organización: "La verdad es que no lo sé, es una decisión personal pero también grupal. El radicalismo no funciona diciendo 'yo quiero'; es un partido que se caracteriza por decidir en conjunto, no uno solo".







M.G